За вказаною ціною пропонується невелике житло площею 45 квадратних метрів. Які ще об'єкти можна придбати за відносно низькою ціною – читайте далі.

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Ціни на житло у Дубаї

Нерухомість в Дубаї не можна назвати дешевою. Однак іноді з'являються доступні варіанти. За даними експертів Emirates.Estate, найбільш бюджетним житлом у червні 2021 року була квартира площею 45 "квадратів" за 60 тисяч доларів. Житло розташоване в районі International City. Нерухомість вимагає ремонтних робіт.

Ще один варіант – компактна квартира-студія. Житло площею 32 квадратних метри розташоване у комфортному житловому комплексі з власним садом і фітнес-клубом. Придбати його можна за 65 тисяч доларів (1,76 мільйона гривень).

Житло в Дубаї можна купити за 60 тисяч доларів / Фото Pixabay

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На третьому місці у рейтингу аналітиків – квартира площею 42 "квадрати". Вона розташована в районі Dubai Silicon Oasis. В об'єкті є вбудована кухня та чистове оздоблення. Вартість житла – 68 тисяч доларів (1,84 мільйона гривень).

Експерти назвали три найдоступніших квартири в Дубаї / Фото Pixabay