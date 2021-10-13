Як перевірити репутацію забудовника: в Україні запустили сервіс для спрощення аналізу документів
Джерело:24 канал
В Україні з'явилась пошукова онлайн-система Pro.Monitor.Estate, яка збирає і пов'язує дозвільні та декларативні документи про об'єкт будівництва, а також надає основну інформацію про його учасників. Детальніше про сервіс – далі.
Команда Monitor.Estate, яка вже 3 роки обслуговує сферу нерухомості онлайн, розробила новий сервіс, який полегшить моніторинг інформації про об’єкти будівництва. Таким чином покупці та інвестори уникнуть ризиків при вкладанні коштів у житло.
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Ми відкриваємо нові перспективи для роботи з даними ринку нерухомості. Я як практикуючий юрист мріяв, коли стане можливо в два кліки отримати базову інформацію по об’єкту і суб’єкту будівництва, замість того, щоб по крихтах збирати її в реєстрах. Втілення мрії перевершило мої очікування, адже нам вдалось ще й пов’язати документи та юридичних осіб. Тепер зекономлений на зборі даних час зможу використати для більш творчих та експертних задач, – коментує співзасновник Monitor.Estate Володимир Копоть.
Що можна дізнатися, скориставшися сервісом
Pro.Monitor.Estate допомагає швидко знайти відповіді на такі питання:
- що саме будується;
- яке цільове призначення ділянки;
- чи є дозвіл на будівельні роботи;
- хто є замовником, підрядником, девелопером та проєктувальником;
- що вони ще будують і яка там історія;
- хто відповідає за технічних нагляд;
- скільки судових справ у пов'язаних з будівництвом юросіб;
- скільки у них боргів тощо.
Як скористатися сервісом
Щоб дізнатися інформацію про об’єкт будівництва, потрібно відшукати хоча б один його документ. Для цього достатньо ввести в рядок пошуку адресу, кадастровий номер або інші деталі (регіон, дату реєстрації документу, номер, тип об'єкта, частину ПІБ підрядника, замовника, проєктувальника або особи, котра здійснює технічний нагляд). Після цього натиснути на кнопку "Детальніше". Система групує пов'язані між собою документи, а також підсвічує дані про юросіб – учасників будівництва.
Кому це корисно
Юристам:
- для швидкого пошуку даних про об'єкт нерухомості при оформленні угоди купівлі-продажу, інвестиційних угод тощо;
- для пошуку клієнтів, які потребують послуги щодо оформлення дозвільних документів.
Агентам нерухомості та рієлторам:
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для оцінки ризиків співпраці із забудовником та продажу об'єктів.
Страховим, фінансовим та консалтинговим компаніям:
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для оцінки ризиків та перспектив при інвестуванні у нерухомість.
Аналітикам-урбаністам, журналістам та громадським активістам:
- при дослідженні трендів ринку нерухомості;
- при розслідуваннях історій скандальних або підозрілих забудов.
Скористатись можна безплатно протягом перших 3-х днів після реєстрації, далі – відповідно до тарифів на сайті. Для журналістів та НГО сервіс надається безкоштовно задля підтримки розголосу проблем у сфері нерухомості.
Інструкція – Відео з каналу Monitor.Estate Перевірка нерухомості