Як поєднувати принти в інтер'єрі: шпаргалка для власників
Принти в інтер'єрі останніми роками стали трендом, проте важливо правильно їх поєднувати між собою.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Як це грамотно зробити, щоб інтер'єр виглядав дорого і стильно, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Сьогодні ми обговорюємо, як легко заміксувати принти, щоб це виглядало добре! Скажімо, шпаргалка для початківців. Насправді, можна гармонійно грати з різними принтами і створювати феєрію фарб вдома, щоб це виглядало "дорого", але потрібен досвід, тому почнемо з малого,
– зазначила Петайкіна.
Як поєднувати принти: правила та поради
- Поєднання за малюнком – один з прийомів в інтер'єрі. Це може бути квітковий малюнок, графічний або загальна тематика.
- Базовий і найпростіший варіант з'єднати принти між собою – поєднання за кольором.
- Міксуйте три розміри принта (великий, середній і дрібний) – вибравши лише один, можна досягти візуально неправильного ефекту. Наприклад, від дрібного рябітиме в очах.
Принти в інтер'єрі можуть бути різними, головне – гармонійне поєднання / Фото pinterest
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Як підбираються розміри принтів
- Великий принт підійде для великих предметів (наприклад, для стін або килима).
- Середній – для штор і меблів.
- Дрібний – варіант для асессуаров.
Принти здатні змінити інтер'єр / Фото pinterest
У дизайні інтер'єрів вважається, що краще міксувати непарну кількість принтів.
Щоб міксувати принти у всій їхній міці – потрібні навички. Якщо ви не профі у цьому плані, необхідно залишати повітря, тобто міксувати їх з однотонними поверхнями,
– порекомендувала Анна Петайкіна.
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