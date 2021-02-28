Принты в интерьере в последние годы стали трендом, однако важно правильно их сочетать между собой.

Как это грамотно сделать, чтобы интерьер выглядел дорого и стильно, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Сегодня мы обсуждаем, как легко замиксовать принты, чтобы это смотрелось хорошо! Так скажем, шпаргалка для начинающих. На самом деле, можно гармонично играть с разными принтами и создавать феерию красок дома, чтобы это смотрело "дорого", но нужен опыт и насмотренность, так что начнем с малого,

– отметила Петайкина.

Как сочетать принты: правила и советы

Сочетание по рисунку – один из приемов в интерьере. Это может быть цветочный рисунок, графический или общая тематика.

– один из приемов в интерьере. Это может быть цветочный рисунок, графический или общая тематика. Базовый и самый простой вариант соединить принты между собой – сочетание по цвету.

соединить принты между собой – сочетание по цвету. Миксуйте три размера принта (крупный, средний и мелкий) – выбрав только один, можно достичь визуально неправильного эффекта. Например, от мелкого будет рябить в глазах.

Принты в интерьере могут быть разными, главное – гармоничное сочетание / Фото pinterest

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Как подбираются размеры принтов

Большой принт подойдет для больших предметов (например, для стен или ковра).

Средний – для штор и мебели.

Мелкий – вариант для асессуаров.

Фото pinterest

В дизайне интерьеров считается, что лучше миксовать нечетное количество принтов.

Чтобы миксовать принты во всей их мощи – нужны навыки. Если вы не профи в этом плане, необходимо оставлять воздух, то есть миксовать их с однотонными поверхностями,

– порекомендовала Анна Петайкина.