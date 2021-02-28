Як поєднувати принти в інтер'єрі: шпаргалка для власників

Принти в інтер'єрі останніми роками стали трендом, проте важливо правильно їх поєднувати між собою.

Як це грамотно зробити, щоб інтер'єр виглядав дорого і стильно, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Сьогодні ми обговорюємо, як легко заміксувати принти, щоб це виглядало добре! Скажімо, шпаргалка для початківців. Насправді, можна гармонійно грати з різними принтами і створювати феєрію фарб вдома, щоб це виглядало "дорого", але потрібен досвід, тому почнемо з малого,

– зазначила Петайкіна.

Як поєднувати принти: правила та поради

Поєднання за малюнком – один з прийомів в інтер'єрі. Це може бути квітковий малюнок, графічний або загальна тематика.

– один з прийомів в інтер'єрі. Це може бути квітковий малюнок, графічний або загальна тематика. Базовий і найпростіший варіант з'єднати принти між собою – поєднання за кольором.

з'єднати принти між собою – поєднання за кольором. Міксуйте три розміри принта (великий, середній і дрібний) – вибравши лише один, можна досягти візуально неправильного ефекту. Наприклад, від дрібного рябітиме в очах.

Принти в інтер'єрі можуть бути різними, головне – гармонійне поєднання / Фото pinterest

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Як підбираються розміри принтів

Великий принт підійде для великих предметів (наприклад, для стін або килима).

Середній – для штор і меблів.

Дрібний – варіант для асессуаров.

Принти здатні змінити інтер'єр / Фото pinterest

У дизайні інтер'єрів вважається, що краще міксувати непарну кількість принтів.

Щоб міксувати принти у всій їхній міці – потрібні навички. Якщо ви не профі у цьому плані, необхідно залишати повітря, тобто міксувати їх з однотонними поверхнями,

– порекомендувала Анна Петайкіна.