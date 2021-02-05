Разрабатывая дизайн-проект, важно продумать размещение мебели в интерьере. Для этого потребуется сделать замеры всех предметов.

Как правильно расположить мебель и что необходимо учесть, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design.

Важно Зонирование в однокомнатной квартире: 8 крутых идей

Удобно организованное пространство, проходы между мебелью, легкость при ее использовании, эстетика и т.п., по словам дизайнеров интерьера, являются одной из составляющих комфортного проживания. Поэтому важно все распланировать.

Как правильно расставить мебель

В первую очередь необходимо определиться, какие предметы мебели вам действительно нужны . Это поможет избежать необдуманных покупок и проблем во время расстановки.

. Это поможет избежать необдуманных покупок и проблем во время расстановки. Придерживайтесь правила: лучше меньше мебели, но функциональнее.

Учитывайте траекторию движения по квартире – она должна быть комфортной и безопасной.

по квартире – она должна быть комфортной и безопасной. Проходы между мебелью и стенами должны составлять не менее 70 см.

Правильная расстановка мебели обеспечит комфортное проживание / Фото ivd

Интересно Подготовка к ремонту квартиры: как самостоятельно сделать обмеры