Как правильно расположить мебель в квартире и доме: основные правила
Разрабатывая дизайн-проект, важно продумать размещение мебели в интерьере. Для этого потребуется сделать замеры всех предметов.
Источник:Инстаграм Full House Design
Как правильно расположить мебель и что необходимо учесть, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design.
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Удобно организованное пространство, проходы между мебелью, легкость при ее использовании, эстетика и т.п., по словам дизайнеров интерьера, являются одной из составляющих комфортного проживания. Поэтому важно все распланировать.
Как правильно расставить мебель
- В первую очередь необходимо определиться, какие предметы мебели вам действительно нужны. Это поможет избежать необдуманных покупок и проблем во время расстановки.
- Придерживайтесь правила: лучше меньше мебели, но функциональнее.
- Учитывайте траекторию движения по квартире – она должна быть комфортной и безопасной.
- Проходы между мебелью и стенами должны составлять не менее 70 см.
Правильная расстановка мебели обеспечит комфортное проживание / Фото ivd
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- Помните о правиле рабочего треугольника.
- Всегда просчитывайте реальные размеры мебели: если спальное место 180х200 см, то кровать будет больше на 10-15 см.
- Если вы берете круглый стол на кухню, учитывайте, что он занимает больше места, чем прямоугольный или квадратный.
- Кухонный остров должен размещаться так, чтобы расстояние по периметру вокруг него было не менее 100 см.
- Места перед распашными шкафами должно быть больше, чем перед шкафом-купе, – минимум 80 см.
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