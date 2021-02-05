Як правильно розташувати меблі у квартирі і будинку: основні правила

5 лютого 2021 , 21:29
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Full House Design

Розробляючи дизайн-проєкт, важливо продумати розміщення меблів в інтер'єрі. Для цього буде потрібно зробити заміри всіх предметів.

Як правильно розташувати меблі і що необхідно врахувати, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design.

Важливо Зонування в однокімнатній квартирі: 8 крутих ідей

Зручно організований простір, проходи між меблями, легкість при їхньому використанні, естетика і т.д., за словами дизайнерів інтер'єру, є однією зі складових комфортного проживання. Тому важливо все розпланувати.

Як правильно розставити меблі

  • В першу чергу необхідно визначитися, які предмети меблів вам дійсно потрібні. Це допоможе уникнути необдуманих покупок і проблем під час розстановки.
  • Дотримуйтеся правила: краще менше меблів, але функціональніших.
  • Враховуйте траєкторію руху по квартирі – вона повинна бути комфортною і безпечною.
  • Проходи між меблями і стінами повинні становити не менше 70 см.

Правильна розстановка меблів забезпечить комфортне проживання​ / Фото ivd

Цікаво Підготовка до ремонту квартири: як самостійно зробити обміри

  • Пам'ятайте про правило робочого трикутника.
  • Завжди прораховують реальні розміри меблів: якщо спальне місце 180х200 см, то ліжко буде більше на 10-15 см.
  • Якщо ви берете круглий стіл на кухню, враховуйте, що він займає більше місця, ніж прямокутний або квадратний.
  • Кухонний острів повинен розміщуватися так, щоб відстань по периметру навколо нього було не менше, ніж 100 см.
  • Місця перед розпашними шафами має бути більше, ніж перед шафою-купе, – мінімум 80 см.