Для того щоб використовувати модні рішення, слід дотримуватися кількох рекомендацій. Детальніше про них – читайте нижче.
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1. Знайомство
З кожним роком з'являються все більш оригінальні рішення в інтер'єрі. Досить часто вони здаються дивними чи незрозумілими, тому використовувати їх вдома наважуються не всі. Однак важливо враховувати, що красиві картинки – це ідея.
Перед оформленням житла, ретельно вивчіть світ дизайну інтер'єру / Фото pinterest
Удома ж можна реалізувати це трохи інакше. Наприклад, необов'язково ставити такі ж незвичайні меблі, однак можна відштовхуватися від трендів – використовувати красиві натуральні матеріали, приємну палітру кольорів і т.д.
Відштовхуйтеся від модних ідей, але втілюйте їх по-своєму / Фото pinterest
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2. Вивчення
Дизайн інтер'єру – складний світ, повний різних деталей. Не намагайтеся все охопити й дізнатися за день – це неможливо. Розглядайте різні ідеї, дрібні деталі, намагаючись зрозуміти все зсередини, вивчайте досвід дизайнерів інтер'єру з багатьох країн. Це допоможе розвинути досвід і почуття стилю. Тільки після цього можна створити ідеальне житло – стильне й функціональне.
Стильне житло можна створити, маючи певну базу / Фото pinterest
3. Втілення
Вивчаючи трендові рішення в інтер'єрі, не відкидайте відразу ті, які здалися складними чи не дуже доречними. Відкладайте подібні ідеї в окрему папку, до якої ви зможете завжди повернутися. Те ж саме робіть з тими ідеями, які вам сподобалися, але зараз реалізувати їх неможливо з яких-небудь причин. Наприклад, ідеї з використанням натуральних матеріалів, пастельної палітри кольорів, красивим декором і акцентами.
Зберігайте в окрему папку приклади вдалого використання трендів / Фото pinterest