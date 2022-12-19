Як прикрасити новорічну ялинку: 10 трендових образів цього сезону

Вважається, що прикрасити помешкання варто до 25 грудня. Саме тоді у католиків розпочинається сезон різдвяно-новорічних свят, який неможливо уявити без гірлянд, іграшок та, звісно, головної окраси житла – ялинки.

Як зазначають дизайнери інтер'єрів, деякі тенденції швидко згасають, тоді як інші витримують випробування часом. Тому ви зможете як надихнутися сучасними ідеями, так і надати перевагу класиці.

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Зібрали 10 трендових образів, серед яких ви обовязково знайдете той, що прикрасить ваш дім у святковий сезон.

Використайте паперові прикраси



Ялинка із оригінальними паперовими прикрасами / Фото Layered Lounge

Екологічні та стильні паперові різдвяні прикраси можуть чудово доповнити ялинку правильної форми. Важливо, що такі іграшки дозволять заощадити кошти, а по закінченні святкового сезону – не займуть багато місця при зберіганні.

До речі, зробити такі іграшки можна самостійно. Це може стати хорошим часопроведенням зі сім'єю під час планових відключень світла.

Придивіться до альтернатив новорічній ялинці



Чим замінити ялинку на Новий рік / Фото JON DAY PHOTOGRAPHY LTD

Щороку все більше людей по усьому світу відмовляються від традиційних ялинок, обираючи вінки та гілки хвойного дерева. Окрім того, прикрасити можна кімнатні рослини, букет очерету та поскладані одна на одну книги.

Усі ці рішення справді вдалий варіант, аби зекономити на купівлі ялинки та внести у дім атмосферу свята. Головне – врахуйте свій настрій та загальний стиль будинку.

Зробіть ялинку по-справжньому своєю



Оригінальні іграшки додадуть ялинці індивідуальності / Фото Selfridges

Щоб виділити свою ялинку, виберіть набір унікальних прикрас. Можливо, дещо кумедний на наївний. Або навпаки – похмурий та стриманий. Від тварин до готичних чорних куль – сьогодні можна знайти прикраси на будь-який смак. До того ж такі іграшки стануть чудовим доповненням до подарунка під ялинку.

Прикрасьте ялинку у скандинавському стилі



Ялинка у скандинавському стилі / Фото Future

Будинки, оформленні у скандинавському стилі, асоціюються із сніжними пейзажами, хюґе та мерехтіння свічок. Тому для таких інтер'єрів необхідна ялинка, яка накладатиметься на цей настрій.

Щоб створити таке дерево, оберіть поєднання прозорих, білих та срібних дрібничок. А щоб гілочки засяяли – придбайте світлодіодні гірлянди, що імітують свічки.

Залиште лише гірлянди



Приклад мінімалістичної ялинки / Фото Sofa.com

Мінімум іграшок та максимум вогнів – такі варіанти оформлення ялинок цьогоріч пропонують дизайнери інтер'єру. На думку експертів, таке рішення вдало спрацює в оселях з акцентними меблями чи текстилем: диваном, килимом, шторами.

Однак, обираючи це оформлення, пам'ятайте, що ялинка повинна бути пишною та максимально симетричною.

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Зробіть акцент на підлозі



Як доповнити ялинку / Фото James Merrel

Розважтеся цього року, доповнивши яскраві прикраси на ялинці, барвистими коробками із подарунками. Нашаруйте щедру суміш золотих обгорток та святкових стрічок, щоб повторити атмосферу з американських фільмів.

Випробуйте королівський шик



Королівський декор / Фото Amara

Розкішне та дещо театральне оформлення знову актуальне. Найпростіше досягнути бажаного ефекту, поєднуючи золотий, насичений зелений та бордовий кольори. Атмосферу доповнить різноманітний декор. А фінальним акордом стане верхівка у формі корони.

Можливо, ваш вибір – срібло



Сніжна ялинка для прихильників срібла / Фото John Lewis

Для створення імпресіоністичної ялинки необхідно використати усі відтінки снігу. Ви можете сміливо поєднувати білий, срібний, блакитний. Не зайвим буде дощик, гірлянди та штучний сніг. Особливо ефектно такий спосіб оформлення дивитиметься на срібних ялинках.

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Нічого не вигадуйте



Як цьогоріч створити традиційну ялинку / Фото maxwell attenborough

Різдвяна палітра червоного, зеленого та золотого кольорів – це традиційне поєднання, яке знову актуальне у 2022 році. Дістаньте змішану колекцію прикрас із сімейних реліквій та поєднайте їх із простими металевими кульками. Водночас дизайнери радять не перенавантажувати класичну ялинку дощиком чи кількома видами гірлянд.

Використайте ніжні рум'яна



Ніжно-рожевий – ідеальна палітра для тих, хто любить оригінальність / Фото Future

Ніжно-рожевий досі рідко використовується для декору будинку на Новий рік. А дарма. Така палітра робить помешкання теплим, витонченим та водночас оригінальним.

І памятайте: немає різниці, який стиль ви оберете для декору помешкання, головне – робити це зі святковим настроєм.