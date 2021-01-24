Як робити ремонт, якщо у вас домашні тварини: 3 нюанси

Якщо у вас є домашні улюбленці, ремонт в квартирі потрібно продумати більш ретельно.

Які нюанси слід врахувати, маючи чотириногих друзів, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.

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Подерті шпалери, зіпсований диван і дерев'яні меблі. Але улюбленому котику пробачать італійські меблі, а улюбленій собаці – дорогущий паркет. Хоча, якщо ви тільки робите ремонт, є кілька деталей, на які варто звернути увагу, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Що врахувати під час ремонту житла з тваринами

Шпалери

При виборі шпалер відмовтеся від спіненого вінілу. Він не виглядає красиво і, за словами дизайнерів інтер'єру, "працює як червона ганчірка для котів".

Якщо у вас є домашні тварини, поставтеся серйозно до підбору матеріалів / Фото super-sad

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Тканина

Відмовтеся від меблів з оббивкою з матеріалу з вираженим переплетенням. У ньому застряють кігті тварин. Якщо у вас є кішка – вибирайте тканину "антикіготь". Такі меблі залишиться в гарному вигляді навіть через кілька років.

Тканина "антикіготь" дозволить зберегти м'які меблі у гарному вигляді / Фото freepik

Плінтус під стелею

Кішки дуже люблять забиратися на шафи, тому слід уникати стельових плінтусів з пінопласту або пінополістиролу.