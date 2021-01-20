Як заощадити на ремонті житла: названі 4 способи
Ремонт у квартирі або будинку – процес не тільки складний морально, а й фінансово затратний.
Як можна заощадити на ремонті об'єкту нерухомості, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.
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Як можна заощадити під час ремонту
1. Починайте ремонт з повним плануванням житла, де буде розмічена розстановка меблів і всі розміри. У такій ситуації будівельники будуть знати, що робити, а вам не доведеться купувати зайве.
2. Купуючи матеріали і предмети, вибирайте українських виробників. Незважаючи на різні стереотипи, вітчизняні виробники роблять не гірше.
Вибирайте українських виробників – це допоможе заощадити / Фото dstroy
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3. Для стін використовуйте фарбу або однотонні шпалери – вони обійдуться дешевше, ніж інші варіанти оздоблення. Акцентною зробіть лише одну стіну.
4. Купуйте готові меблі. Обираючи модельну кухню, можна дуже добре заощадити. Пам'ятайте, що для цього у вас повинно бути планування з усіма розмірами.
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