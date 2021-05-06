Де розмістити диван у маленькій кухні-вітальні: 3 кращих варіанти

Кухні-вітальні останніми роками стали дуже популярним рішенням. Сім'ї все частіше проводять час разом за обіднім столом.

З невеликої кухні хочеться "вичавити" максимум, тому на ній розташовується не тільки звичний гарнітур, але й зручна зона прийому їжі та навіть відпочинку. Як розмістити диван у кухні-вітальні – читайте нижче.

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3 ідеї, як розмістити диван у кухні-вітальні

1. Спинкою до гарнітуру

У кухні-вітальні диван може стати центральним елементом. Для цього його можна поставити спинкою до гарнітуру. Таким чином, простір візуально буде поділено на дві зони – приготування їжі та відпочинку. Враховуйте, що в такому варіанті диван має естетично виглядати з усіх боків.

Такий варіант – найпоширеніший в кухнях-вітальнях / Фото pinterest

2. Диван – продовження гарнітура

Якщо приміщення витягнутої форми, його можна розділити на всі зони. В одній буде розташовуватися гарнітур, у другій – диван і телевізор. Таке рішення відмінно підійде для сімей з дітьми, адже поки мама готує, вони можуть гратися в зоні відпочинку. Головне – правильно розрахувати всі нюанси, щоб підібрати меблі потрібного розміру.

Диван може стати продовженням гарнітура / Фото pinterest

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3. Біля столу

Диван також можна встановити безпосередньо біля столу. Це дозволить використовувати менше стільців. Важливо: зверніть увагу на висоту дивана, вона має підходити до столу.

Висота дивана має бути комфортною для всіх членів сім'ї​ / Фото pinterest