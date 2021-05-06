Де розмістити диван у маленькій кухні-вітальні: 3 кращих варіанти

Кухні-вітальні останніми роками стали дуже популярним рішенням. Сім'ї все частіше проводять час разом за обіднім столом.
З невеликої кухні хочеться "вичавити" максимум, тому на ній розташовується не тільки звичний гарнітур, але й зручна зона прийому їжі та навіть відпочинку. Як розмістити диван у кухні-вітальні – читайте нижче.
Цікаво Телевізор у вітальні, спальні та кухні: як його ідеально розмістити
3 ідеї, як розмістити диван у кухні-вітальні
1. Спинкою до гарнітуру
У кухні-вітальні диван може стати центральним елементом. Для цього його можна поставити спинкою до гарнітуру. Таким чином, простір візуально буде поділено на дві зони – приготування їжі та відпочинку. Враховуйте, що в такому варіанті диван має естетично виглядати з усіх боків.
Такий варіант – найпоширеніший в кухнях-вітальнях / Фото pinterest
2. Диван – продовження гарнітура
Якщо приміщення витягнутої форми, його можна розділити на всі зони. В одній буде розташовуватися гарнітур, у другій – диван і телевізор. Таке рішення відмінно підійде для сімей з дітьми, адже поки мама готує, вони можуть гратися в зоні відпочинку. Головне – правильно розрахувати всі нюанси, щоб підібрати меблі потрібного розміру.
Диван може стати продовженням гарнітура / Фото pinterest
Читайте Купівля квартири та вибір планування: на що звернути увагу
3. Біля столу
Диван також можна встановити безпосередньо біля столу. Це дозволить використовувати менше стільців. Важливо: зверніть увагу на висоту дивана, вона має підходити до столу.
Висота дивана має бути комфортною для всіх членів сім'ї / Фото pinterest