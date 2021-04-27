Одним з найпростіших є правильно підібраний аромат. Як його вибрати та що це дасть – розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Характер простору задають деталі. До підбору ароматів для інтер'єру варто підійти відповідально, як до підбору парфуму для себе,
– зазначила Скуратова.

Які аромапредмети існують

  • Дифузори – скляна ємність з рідиною й кількома довгими паличками, які просочуються ароматом.
  • Свічки з приємними ароматами. Вони також стануть відмінним декором в інтер'єрі.
  • Тканинний або паперовий саше-мішечок для ящиків з одягом. Його набивають травами або спеціями.
  • Ароматичні палички з різними натуральними ароматами лаванди, мускус, сандал і ін.
  • Пало санто – дерев'яні палички, які смачно пахнуть. Для отримання аромату, їх потрібно підпалювати – всі ноти разом з димом поширяться простором.
  • Аромалампи. Ефірні олії нагріваються у спеціальній ємності та наповнюють приміщення приємним ароматом.
  • Парфумований папір – швидкий та практичний спосіб. Його кладуть в ящики, валізи, шафи та ін.

Приємний аромат створить інтер'єр з характером / Фото pinterest

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Які є аромати

  • Кедр, сандалове дерево, ваніль, лавандові відтінки. За словами Ангеліни Скуратової, останні мають релакс-властивості.
  • М'ята, мандарин. Слід враховувати, що цитрусові аромати відмінно бадьорять.
  • Квіткові аромати зігрівають простір, додають йому особливі глибокі ноти.

Правильно підібраний аромат створить особливу атмосферу / Фото pinterest

  • Аромати кави, шоколаду, меду, розмарину, лимона та бергамота нейтралізують сторонні запахи в приміщення.
  • Відтінки лемонграсс і сандал – відмінний варіант для спальні.
  • Ялиця, лайм, шавлія та ялина – вибір для ванної кімнати.
  • Огіркові аромати подарують простору легкість і весняні ноти.
  • Зелений чай – ненав'язливий аромат, який можна використовувати в будь-якій кімнаті.

Правильно підберіть аромат для дому, і приміщення стане затишним / Фото antistress​

 