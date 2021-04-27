Одним из самых простых является правильно подобранный аромат. Как его выбрать и что это даст – рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.

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Характер пространства задают детали. К подбору ароматов для интерьера стоит подойти ответственно, как к подбору парфюма для себя,

– отметила Скуратова.

Какие аромапредметы существуют

Диффузоры – стеклянная емкость с жидкостью и несколькими длинными палочками, которые пропитываются ароматом.

– стеклянная емкость с жидкостью и несколькими длинными палочками, которые пропитываются ароматом. Свечи с приятными ароматами . Они также станут отличным декором в интерьере.

. Они также станут отличным декором в интерьере. Тканевый или бумажный саше-мешочек для ящиков с одеждой. Его набивают травами или специями.

для ящиков с одеждой. Его набивают травами или специями. Ароматические палочки с разными натуральными ароматами лаванды, мускус, сандал и пр.

с разными натуральными ароматами лаванды, мускус, сандал и пр. Пало санто – деревянные палочки, которые вкусно пахнут. Для получения аромата, их нужно поджигать – все ноты вместе с дымом разлетятся по пространству.

– деревянные палочки, которые вкусно пахнут. Для получения аромата, их нужно поджигать – все ноты вместе с дымом разлетятся по пространству. Аромалампы. Эфирное масло нагревается в специальной емкости и наполняет помещение приятным ароматом.

Эфирное масло нагревается в специальной емкости и наполняет помещение приятным ароматом. Парфюмированная бумага – быстрый и практичный способ. Ее кладут в ящики, чемоданы, шкафы и пр.

Приятный аромат создаст интерьер с характером / Фото pinterest

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Какие есть ароматы

Кедр, сандаловое дерево, ваниль , лавандовые оттенки. По словам Ангелины Скуратовой, последние обладают релакс-свойствами.

, лавандовые оттенки. По словам Ангелины Скуратовой, последние обладают релакс-свойствами. Мята, мандарин . Следует учитывать, что цитрусовые ароматы отлично бодрят.

. Следует учитывать, что цитрусовые ароматы отлично бодрят. Цветочные ароматы согревают пространство, добавляют ему особые глубокие ноты.

Правильно подобранный аромат создаст особую атмосферу / Фото pinterest

Ароматы кофе, шоколада, меда, розмарина , лимона и бергамота нейтрализуют посторонние запахи в помещение.

, лимона и бергамота нейтрализуют посторонние запахи в помещение. Оттенки лемонграсс и сандал – отличный вариант для спальни.

– отличный вариант для спальни. Пихта, лайм, шалфей и ель – выбор для ванной комнаты.

– выбор для ванной комнаты. Огуречные ароматы подарят пространству легкость и весенние ноты.

подарят пространству легкость и весенние ноты. Зеленый чай – ненавязчивый аромат, который можно использовать в любой комнате.

Правильно подберите аромат для дома, и помещение станет уютным / Фото antistress