Як створити інтер'єр з характером: найпростіший спосіб

Кожен власник квартири хоче, щоб інтер'єр житла був неповторним. Створити його можна за допомогою різних прийомів.

Одним з найпростіших є правильно підібраний аромат. Як його вибрати та що це дасть – розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Характер простору задають деталі. До підбору ароматів для інтер'єру варто підійти відповідально, як до підбору парфуму для себе,

– зазначила Скуратова.

Які аромапредмети існують

Дифузори – скляна ємність з рідиною й кількома довгими паличками, які просочуються ароматом.

– скляна ємність з рідиною й кількома довгими паличками, які просочуються ароматом. Свічки з приємними ароматами . Вони також стануть відмінним декором в інтер'єрі.

. Вони також стануть відмінним декором в інтер'єрі. Тканинний або паперовий саше-мішечок для ящиків з одягом. Його набивають травами або спеціями.

для ящиків з одягом. Його набивають травами або спеціями. Ароматичні палички з різними натуральними ароматами лаванди, мускус, сандал і ін.

з різними натуральними ароматами лаванди, мускус, сандал і ін. Пало санто – дерев'яні палички, які смачно пахнуть. Для отримання аромату, їх потрібно підпалювати – всі ноти разом з димом поширяться простором.

– дерев'яні палички, які смачно пахнуть. Для отримання аромату, їх потрібно підпалювати – всі ноти разом з димом поширяться простором. Аромалампи . Ефірні олії нагріваються у спеціальній ємності та наповнюють приміщення приємним ароматом.

. Ефірні олії нагріваються у спеціальній ємності та наповнюють приміщення приємним ароматом. Парфумований папір – швидкий та практичний спосіб. Його кладуть в ящики, валізи, шафи та ін.

Приємний аромат створить інтер'єр з характером / Фото pinterest

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Які є аромати

Кедр, сандалове дерево, ваніль, лавандові відтінки. За словами Ангеліни Скуратової, останні мають релакс-властивості.

лавандові відтінки. За словами Ангеліни Скуратової, останні мають релакс-властивості. М'ята, мандарин. Слід враховувати, що цитрусові аромати відмінно бадьорять.

Слід враховувати, що цитрусові аромати відмінно бадьорять. Квіткові аромати зігрівають простір, додають йому особливі глибокі ноти.

Правильно підібраний аромат створить особливу атмосферу / Фото pinterest

Аромати кави, шоколаду, меду, розмарину, лимона та бергамота нейтралізують сторонні запахи в приміщення.

лимона та бергамота нейтралізують сторонні запахи в приміщення. Відтінки лемонграсс і сандал – відмінний варіант для спальні.

– відмінний варіант для спальні. Ялиця, лайм, шавлія та ялина – вибір для ванної кімнати.

– вибір для ванної кімнати. Огіркові аромати подарують простору легкість і весняні ноти.

подарують простору легкість і весняні ноти. Зелений чай – ненав'язливий аромат, який можна використовувати в будь-якій кімнаті.

Правильно підберіть аромат для дому, і приміщення стане затишним / Фото antistress​