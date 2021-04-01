Передпокій – приміщення, яке зустрічає не лише власників житла, але й їхніх гостей. Тому кімната повинна бути затишною і стильною.

Для того щоб передпокій викликав приємні емоції, необхідно уважно підійди до його інтер'єру. Які рідкісні прийоми слід використовувати – читайте у матеріалі нижче.

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1. Дзеркала

Дзеркало нестандартної форми або ж підлогове дзеркало, притулене до стіни, – відмінне рішення для передпокою. Такий прийом дозволить зробити дизайн цікавим і унікальним. За можливості незвичайну форму слід повторити в інших елементах інтер'єру. Важливо: не забувайте, що головна функція дзеркала в передпокої – у нього має бути зручно дивитися перед виходом з дому.

Незвичайні дзеркала прикрасять передпокій​ / Фото happymodern

2. Панно із зелені

Зелені рослини стали трендом останніми роками. Вони освіжають приміщення, роблять його "живим". Однак у передпокоях немає вікон і мало природного освітлення, тому живі квіти підібрати туди складно. Відмінним варіантом стане панно зі стабілізованого моху. Він не вимагає поливу і сонячного світла.

Мох – невибаглива рослина, яке підійде для передпокою / Фото pinterest

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3. Підвісні світильники

Передпокій – приміщення, яке найчастіше не дуже велике, ще й прохідне. Тому незвичайні підвісні світильники стануть його окрасою і зроблять передпокій привабливим і стильним.

Світильники мають вписуватися в стиль приміщення​ / Фото pinterest

4. Підсвічування для підлоги

Красиве підсвічування у передпокої уздовж плінтуса створить особливу атмосферу і візуально збільшить кімнату. Для того щоб підсвічування було максимально зручним, використовуйте датчик руху.

Підсвічування візуально збільшить простір / Фото design-homes