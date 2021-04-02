Як створити весняний інтер'єр: 5 способів

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Весна – ідеальний час, щоб освіжити квартиру чи будинок. Будь-який інтер'єр вимагає нових фарб і аксесуарів.
Не завжди оновлення інтер'єру тягне за собою значні фінансові витрати. Як зробити житло весняним і свіжим, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Весна – прекрасна пора для починань і час для приємних змін навколо себе,
– зазначила Морозова.
Рослини дадуть нове життя приміщенню / Фото dekoriko
Приємний колір стін забезпечить затишок у домі / Фото kakieshtory
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Красиві подушки створять особливий настрій / Фото best-stroy
Яскрава картина або фотографія на стіні, дизайнерська ваза або настільна лампа зроблять ваш інтер'єр по-справжньому радісним і весняним,
– резюмувала Вікторія Морозова.