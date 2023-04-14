Як зробити ремонт, аби менше прибирати у квартирі

Хтось змушений приділяти увагу підлозі чи іншим деталям у квартирі чи не щодня, аби та виглядала чистою. Комусь пощастило дещо більше, тож очищення раз на тиждень цілком достатньо.

І ні, ваші домашні улюбленці чи пил з вулиці не такі суттєві, ви просто не врахували цих нюансів під час ремонту. Як виправити ситуацію в майбутньому, 24 канал розповідає далі.

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Яку квартиру не треба прибирати

Підлога

Глянцевий керамограніт у багатьох дизайнах виглядатиме стильно та дорого. На жаль, доведеться прикласти чимало зусиль і для того, аби його прибирати, адже бруд на такій поверхні буде дуже помітний. Рекомендуємо звернути увагу на підлогу середніх відтінків з матовим покриттям. Також гарним рішенням будуть текстурні матеріали або плитка з малюнком.

Плінтус



Білий плінтус це не практичне рішення / Фото Pexels

Класичний білий плінтус з МДФ збирає чи не найбільше пилу, а видно такий бруд через особливості кольору практично одразу. Позбутись проблеми протирання плінтусів по всій квартирі можна встановивши металічний профіль, корковий компенсатор, закладний плінтус чи тіньовий плінтус.

Кухня

Аби не прибирати на кухні часто, варто придбати правильні меблі. Проблема глянцевих фасадів не лише у тому, що вони втратили свою актуальність. Такі меблі будуть перенавантажувати та візуально збільшувати простір. Матова кухня буде стильним рішенням, яке ще й чудово приховує жирні відбитки пальців.