Селяться в ЖК і "чистять" квартири: лайфхаки, як вберегти житло від злому під час відпустки

Настав сезон тривалих канікул і відпусток, тому всіх цікавить, як убезпечити своє житло від грабіжників, зломів і крадіжок. Перші кроки – якісні вхідні двері та надійний замок.

На що слід звернути увагу, щоб спокійно насолоджуватися відпочинком влітку, розповів експерт з безпеки компанії Locksmith Вадим Комісаров.

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Про вхідні двері

На що потрібно звернути увагу при підборі вхідних дверей для квартири? Назвіть основні моменти для покупця.

Перше, чого не варто робити, – це купувати двері, які продаються у мас-маркеті, якщо людина прагне забезпечити реальну безпеку квартири, офісу чи будинку. Тому що весь мас-маркет дверей – це гарна обгортка, яка за наповненням, за замками та за безпекою нічого не варта. Тобто купується зовнішній вигляд. Якщо ж квартиру відкрили й ти починаєш пояснювати людям, скільки коштували замки, які були встановлені у двері, то зі 100% вартості дверей замки займають від 10 до 20% і не більше. Це є збитковим для безпеки.

Першочергово при виборі дверей потрібно розуміти, який рівень безпеки та яку функцію вони мають нести. Наша рекомендація – двері потрібно вибирати з точки зору безпеки, а потім дизайн та інші властивості.

Вадим Комісаров / Фото services.locksmith

Чи існує різниця у підборі дверей, наприклад, для офісних приміщень чи для квартир? У чому вона полягає?

При підборі дверей в офісне приміщення враховуються різні нюанси. Швидше за все, є якась кількість співробітників, які повинні будуть ходити по контролю доступу: з картками, за кодом, по біометрії – це можна реалізувати на різних електронних елементах замикання (СКД).

На нічний час має бути надійна механічна система замків, а під час робочого дня електромеханіка – системи контролю доступу, які дозволяють відкрити двері з домофона чи зайти співробітникам, які мають доступ через кодову картку, чи код, чи біометрію.

Офісні двері у нас дуже часто запитують з режимом обліку робочого часу, щоб у кінці місяця була база даних, хто коли приходив, йшов і скільки годин провів на роботі. Для персонального використання системи контролю доступу не потрібні.

Які типи дверей ви радите своїм клієнтам для житлової нерухомості?

Всі двері сертифіковані як протиударні для житлових і нежитлових приміщень, але конструктив таких дверей може бути абсолютно різний. Це можуть бути двері металеві з якимось декором, а можуть бути спеціальні двері, які пройшли сертифікацію на зламостійкість та додаткову сертифікацію з бронювання і захистом від вогнепальної зброї. Це все різні цінові сегменти.

Як показує практика, нині хороші двері для квартири з надійними замками, які без спецінструменту складно відкрити, це близько 30 – 45 тисяч гривень, а якщо двері стійкі й від спецінструменту – від 2000 доларів (55 тисяч гривень) і вище.

Які двері вважаються найбільш надійними?

– від замків і від петлевої частини, антизрізів, від того, як ці двері були зроблені спочатку на виробництві. Якщо всі технічні параметри й норми витримані, то ті двері, які я згадав, без проблем будуть працювати довгі роки. Все, що може статися, це навмисне псування замків, якщо туди хтось щось засуне або заллє. У такому випадку може знадобитися сервіс.

За словами фахівця, не варто купувати двері у мас-маркеті / Фото services.locksmith

Які двері найменш надійні й викликають зацікавленість у злодіїв?

Якщо ми говоримо про Київ, більшість забудовників уже базово встановлюють вхідні двері й у багатьох житлових комплексах комфорт і преміумкласу заборонено змінювати їх зовнішній вигляд. Тому тут є два моменти з нашої практики:

якщо ми впевнені, що поставивши якісні замки, двері не зможуть відкрити протягом 30 хвилин, тоді рекомендуємо заміну замків на більш надійні, ніж поставив забудовник спочатку;

є двері від забудовника зовсім слабкі, тоді ми рекомендуємо повністю замінити дверний блок і підбираємо вже у комплект надійні замкові механізми, але витримуємо зовнішній вигляд, як був від забудовника.

Якісні замки – запорука безпеки / Фото services.locksmith

Відкривають найчастіше двері у вторинному житлі. Переважно – це будинки до 2000-х років, які не обладнані входами у під'їзд через систему контролю доступу, без консьєржа та інших систем захисту. У такі будинках злодії без перешкод заходять та дивляться, де можна фізично зламати замок, і беруть все, що потрапляє в руки.

Якщо ж говорити про серйозні, нові ЖК, де є і безпека, і контроль доступу, тут ризики інші – бригади зловмисників селяться в ці комплекси. Поки орендують квартири, потихеньку все оглядають, оскільки є доступ до всього комплексу, і починається злодійство. Тут використовуються більш делікатні методи зламу за допомогою спецінструменту без фізичного пошкодження дверей. У таких випадках можуть врятувати тільки високо секретні надійні замки та сигналізація.

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Про замки

Що врятує квартиру під час відпустки? Який вид замків слід вибирати, щоб не хвилюватися за своє житло?

90% успіху – це надійні сертифіковані замки європейських виробників. Виходячи з нашої статистики, все менше й менше випадків, коли злодії намагаються щось зламати чи вирізати. Для цього потрібно мати з собою інструмент і це ризик, що тебе зловлять. Підготовлені домушники користуються відмичками. Це та річ, яка може без видимих пошкоджень відкрити механічний замок.

Але замки є різні за класом стійкості та секретності, тому можна просто встановити ті моделі, які не піддаються спецінструменту – це наша рекомендація.

Найбільш надійні замки європейських брендів​ / Фото services.locksmith

А за який мінімальний час розкривається замок, наприклад, один з найбільш бюджетних?

, якщо це замки, з якими працює відмичка. Бувають випадки, коли й 30 секунд достатньо, щоб провернути замок.

Скільки коштує надійний замок із захистом від відмички? За який час можна відкрити такий замок?

Середня вартість якісного замку стартує від 200 до 500 доларів (5 – 14 тисяч гривень). Щонайменше у кожних дверей, має бути один надійний замок. Також можна встановити додатковий для підстрахування. Час на відкриття такого замка займе з електроінструментом від 30 хвилин до півтори години, буває і довше.

Про безпеку

Як максимально убезпечити житло від злодіїв під час відпустки? Замки, двері, як ще підстрахуватися?

Можна використовувати електронні методи оповіщення . Це можуть бути камери, які прив'язані до додатка на смартфоні та реагують на рухи. Вони завжди в режимі онлайн, як тільки хтось проходить поруч, вони надсилають повідомлення на телефон і відразу ж можна зайти подивитися, що відбувається біля квартири, і чому спрацював датчик.

. Це можуть бути камери, які прив'язані до додатка на смартфоні та реагують на рухи. Вони завжди в режимі онлайн, як тільки хтось проходить поруч, вони надсилають повідомлення на телефон і відразу ж можна зайти подивитися, що відбувається біля квартири, і чому спрацював датчик. Другий елемент – замки високо секретні , які захищають від відкриття відмичкою і фізичного злому.

, які захищають від відкриття відмичкою і фізичного злому. Якщо пройшли камеру і замки, тоді можна встановити датчики на відкриття дверей – це вже спрацювання сигналізації, а інформація передається на пультову охорону, якщо вона підключена, якщо немає – на смартфон власнику квартири про те, що відчинилися двері.

– це вже спрацювання сигналізації, а інформація передається на пультову охорону, якщо вона підключена, якщо немає – на смартфон власнику квартири про те, що відчинилися двері. Якщо йдеться про закриття периметра (це стосується ризикових поверхів – останніх або нижніх до третього), то це обладнання вікон датчиками на відкриття чи розбиття скла.

на відкриття чи розбиття скла. Є спеціальні протизламні віконні фурнітури , які не дозволяють віджати вікно. Для відкриття знадобиться 40 хвилин і спецінструмент.

, які не дозволяють віджати вікно. Для відкриття знадобиться 40 хвилин і спецінструмент. Ще варіант – ґрати. Але це дуже давня тема. Якщо використовувати, то решітки внутрішнього монтажу.

У наших сьогоднішніх реаліях – це повний full. А далі все залежить від конкретного об'єкта та персонального запиту клієнта, який до нас звернувся.

На відкриття надійного замку зламувачу знадобиться не менше години / Фото services.locksmith

Про лайфхаки

Поділіться корисними лайфхаками: що робити власникам житла, щоб спокійно відпочивати, не думаючи про можливі зломи та крадіжки? Що ще може відлякати злодія?

Важливі доброзичливі відносини з сусідами, які могли б доглянути за домівкою. Часто, коли ми виїжджаємо на монтажі замків, використовується електроінструмент. Цей майстер може годину – півтори – дві щось свердлити, довбати, і жоден з сусідів не вийде й не поцікавиться тим, що відбувається.

Це лайфхак №1 – дружіть із сусідами. Якщо не дружите – вішайте зовнішню камеру з датчиками руху та оповіщеннями на ваш смартфон, використовуйте нові технології. Якщо сильно переживаєте – пультова охорона.

Якщо їдете на тривалий час, жоден з друзів чи сусідів не прийде швидше, ніж охоронна компанія.

Люди зазвичай до нас звертаються, коли вже все сталося. Я б рекомендував не доводити до цього. Так чи інакше, якщо щось відбувається, вже не має значення сума, яку потрібно заплатити, тому що психологія бере своє, і людина витрачає гроші постфактум. Краще спрацювати на випередження і звернутися до професіоналів за консультацією, поставити ефективні системи безпеки до від'їзду, і спати спокійно, не турбуючись про те, що хтось може зайти у квартиру.