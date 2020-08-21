Вибір інтер'єрної фарби – важливий етап, від якого залежить не лише кінцевий результат ремонтних робіт, але і комфортність проживання.

Як правильно підібрати фарбу для ремонту квартири і будинку, розповідає 24 канал.

Читайте 10 лайфхаків для ремонту квартири та будинку

Що врахувати під час вибору фарби

Всередині приміщення використовується лише інтер'єрна фарба (категорично не можна використовувати фасадну фарбу для стін всередині житла). Особливості приміщення, для якого буде використовуватися фарба (сухе, вологе, чи існує ризик появи цвілі). Чи потрібно буде часто мити фарбу (наприклад, кухня – від нальоту і жиру, дитяча кімната - від малюнків на стінах, коридор – від бруду). Підбір основи відбувається з урахуванням використовуваної фарби. Вивчити етикетку і рекомендації виробника сподобалася продукції і звернутися за консультацією до фахівця до придбання товару. Склади продуктів і формули у всіх виробників відрізняються, тому не варто змішувати матеріали різних ТМ – це вбереже від непередбаченого результату.

Вибираючи фарбу, потрібно враховувати особливості приміщення​ / Фото gameasphalt

Цікаво Як освіжити квартиру з мінімальними зусиллями: 7 способів

Важливі нюанси

Якщо у будинку проживають алергіки, необхідно використовувати винятково гіпоалергенні лінійки.

Фарба має бути безпечною , адже вдома ми проводимо половину життя. Рекомендується розглядати водно дисперсійні фарби (іншими словами акрилові, водоемульсійні), вироблені на основі води. Ця продукція не виділяє шкідливих речовин і не має неприємного запаху.

, адже вдома ми проводимо половину життя. Рекомендується розглядати водно дисперсійні фарби (іншими словами акрилові, водоемульсійні), вироблені на основі води. Ця продукція і Фарби відрізняються за ступенем блиску. Вони бувають матові, глянцеві або напівглянцеві. Від виду фарби залежить не лише сприйняття того чи іншого кольору, але і візуальне збільшення або зменшення площі.

Вони бувають матові, глянцеві або напівглянцеві. Від виду фарби залежить не лише сприйняття того чи іншого кольору, але і Фарбу необхідно вибирати відразу ж після отримання дизайн-проєкту. Це дозволить проконсультуватися з фахівцем, підібрати всі необхідні для ремонту матеріали відразу і забезпечить якісний результат ремонту.

Іншими словами, інтер'єрна фарба обов'язково має бути якісною, безпечною і бажано гіпоалергенною. Крім того, хотілося б хорошого асортименту колірної гами. Такими якостями може похвалитися компанія Kolorit з 18-річною історією і відомим ім'ям.

Kolorit – матеріали для малярних робіт від А до Я / Фото Kolorit, Facebook

Фарби Kolorit – багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".

Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Результат – довговічне, стійке до стирання і до частого миття готове покриття бездоганної якості.

Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 (!) кольорів. Всі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень.

Переваги фарби Kolorit

Kolorit розробила матеріали для кожного етапу ремонту. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:

під час нанесення не з'являються бризки і піна;

фарба добре розрівнюється по поверхні;

завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.

Яку фарбу вибрати для ремонту будинку і квартири

У інтер'єрній фарбі варто звернути увагу на лінійку Home – це коли краще, що може бути в фарбах, зібрано в 1 місці.

Лінійка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Також є спеціальний продукт – Kolorit Argentic – інноваційна антимікробна фарба на основі наносрібла, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, садки, школи).

Kolorit Family – матова стійка до миття латексна фарба з підвищеною покривістістю.

Kolorit Legenda – глибокоматова фарба для стін і стель.

Kolorit Idol – матова, особливо стійка до миття латексна фарба.

Kolorit Dynasty – шовковисто-матова, особливо стійка до миття латексна фарба.

Kolorit History – напівматова, особливо стійка до миття латексна фарба.

​Kolorit Argentic – інноваційна антимікробна фарба. Матова, особливо стійка до миття.

Фарби Kolorit відрізняються бездоганною якістю​ / Фото kolorit

Kolorit – безпечна і гіпоалергенна продукція, що підтверджено Асоціацією алергологів України та екомаркування "Жива Планета".

Важливо, що всі фарби лінійки Home зроблені з преміальної сировини, вони зручні в нанесенні, ультрастійкі до миття і ідеально виглядають на поверхнях.

Бренд Kolorit на кожному етапі використання матеріалів підтримує своїх клієнтів: професійні консультації, допомога у підборі, замовлення фарбувань і безкоштовна доставка – все це робить процес оперативним і легким. Більш того, Kolorit гарантує якість покриття і довговічність при використанні всієї системи продукції для ремонту.

Вибираючи фарбу, пам'ятайте: компроміс між безпекою та зовнішнім виглядом неприпустимий – все має бути на вищому рівні.