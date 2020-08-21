Як вибрати фарбу для ремонту у квартирі та будинку
Вибір інтер'єрної фарби – важливий етап, від якого залежить не лише кінцевий результат ремонтних робіт, але і комфортність проживання.
Як правильно підібрати фарбу для ремонту квартири і будинку, розповідає 24 канал.
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Що врахувати під час вибору фарби
- Всередині приміщення використовується лише інтер'єрна фарба (категорично не можна використовувати фасадну фарбу для стін всередині житла).
- Особливості приміщення, для якого буде використовуватися фарба (сухе, вологе, чи існує ризик появи цвілі).
- Чи потрібно буде часто мити фарбу (наприклад, кухня – від нальоту і жиру, дитяча кімната - від малюнків на стінах, коридор – від бруду).
- Підбір основи відбувається з урахуванням використовуваної фарби.
- Вивчити етикетку і рекомендації виробника сподобалася продукції і звернутися за консультацією до фахівця до придбання товару.
- Склади продуктів і формули у всіх виробників відрізняються, тому не варто змішувати матеріали різних ТМ – це вбереже від непередбаченого результату.
Вибираючи фарбу, потрібно враховувати особливості приміщення / Фото gameasphalt
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Важливі нюанси
- Якщо у будинку проживають алергіки, необхідно використовувати винятково гіпоалергенні лінійки.
- Фарба має бути безпечною, адже вдома ми проводимо половину життя. Рекомендується розглядати водно дисперсійні фарби (іншими словами акрилові, водоемульсійні), вироблені на основі води. Ця продукція не виділяє шкідливих речовин і не має неприємного запаху.
- Фарби відрізняються за ступенем блиску. Вони бувають матові, глянцеві або напівглянцеві. Від виду фарби залежить не лише сприйняття того чи іншого кольору, але і візуальне збільшення або зменшення площі.
- Фарбу необхідно вибирати відразу ж після отримання дизайн-проєкту. Це дозволить проконсультуватися з фахівцем, підібрати всі необхідні для ремонту матеріали відразу і забезпечить якісний результат ремонту.
Іншими словами, інтер'єрна фарба обов'язково має бути якісною, безпечною і бажано гіпоалергенною. Крім того, хотілося б хорошого асортименту колірної гами. Такими якостями може похвалитися компанія Kolorit з 18-річною історією і відомим ім'ям.
Kolorit – матеріали для малярних робіт від А до Я / Фото Kolorit, Facebook
Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Результат – довговічне, стійке до стирання і до частого миття готове покриття бездоганної якості.
Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 (!) кольорів. Всі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень.
Переваги фарби Kolorit
Kolorit розробила матеріали для кожного етапу ремонту. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:
- під час нанесення не з'являються бризки і піна;
- фарба добре розрівнюється по поверхні;
- завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.
Яку фарбу вибрати для ремонту будинку і квартири
У інтер'єрній фарбі варто звернути увагу на лінійку Home – це коли краще, що може бути в фарбах, зібрано в 1 місці.
Лінійка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Також є спеціальний продукт – Kolorit Argentic – інноваційна антимікробна фарба на основі наносрібла, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, садки, школи).
- Kolorit Family – матова стійка до миття латексна фарба з підвищеною покривістістю.
- Kolorit Legenda – глибокоматова фарба для стін і стель.
- Kolorit Idol – матова, особливо стійка до миття латексна фарба.
- Kolorit Dynasty – шовковисто-матова, особливо стійка до миття латексна фарба.
- Kolorit History – напівматова, особливо стійка до миття латексна фарба.
- Kolorit Argentic – інноваційна антимікробна фарба. Матова, особливо стійка до миття.
Фарби Kolorit відрізняються бездоганною якістю / Фото kolorit
Важливо, що всі фарби лінійки Home зроблені з преміальної сировини, вони зручні в нанесенні, ультрастійкі до миття і ідеально виглядають на поверхнях.
Бренд Kolorit на кожному етапі використання матеріалів підтримує своїх клієнтів: професійні консультації, допомога у підборі, замовлення фарбувань і безкоштовна доставка – все це робить процес оперативним і легким. Більш того, Kolorit гарантує якість покриття і довговічність при використанні всієї системи продукції для ремонту.
Вибираючи фарбу, пам'ятайте: компроміс між безпекою та зовнішнім виглядом неприпустимий – все має бути на вищому рівні.