Выбор интерьерной краски – важнейший этап, от которого зависит не только конечный результат ремонтных работ, но и комфортность проживания.

Как правильно подобрать краску для ремонта квартиры и дома, рассказывает 24 канал.

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Что учесть при выборе краски

Внутри помещения используется только интерьерная краска (категорически нельзя использовать фасадную краску для стен внутри жилья). Особенности помещения, для которого будет использоваться краска (сухое, влажное, существует ли риск появления плесени). Нужно ли часто мыть краску (к примеру, кухня – от налета и жира, детская комната – от рисунков на стенах, коридор – от грязи). Подбор основы происходит с учетом используемой краски. Изучить этикетку и рекомендации производителя понравившейся продукции и обратиться за консультацией к специалисту до приобретения товара. Составы продуктов и формулы у всех производителей разные, поэтому не стоит смешивать материалы различных ТМ – это убережет от непредвиденного результата.

Выбирая краску, нужно учитывать особенности помещения / Фото gameasphalt

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Важные нюансы

Если в доме проживают аллергики, необходимо использовать исключительно гипоаллергенные линейки.

Краска должна быть безопасной , ведь дома мы проводим половину жизни. Рекомендуется рассматривать водно дисперсионные краски (иными словами акриловые, водоэмульсионные), произведенные на основе воды. Эта продукция не выделяет вредных веществ и не имеет неприятного запаха.

, ведь дома мы проводим половину жизни. Рекомендуется рассматривать водно дисперсионные краски (иными словами акриловые, водоэмульсионные), произведенные на основе воды. Эта продукция не выделяет вредных веществ и не имеет неприятного запаха. Краски отличаются по степени блеска . Они бывают матовые, глянцевые или полуглянцевые. От вида краски зависит не только восприятия того или иного цвета, но и визуальное увеличение или уменьшение площади.

. Они бывают матовые, глянцевые или полуглянцевые. От вида краски зависит не только восприятия того или иного цвета, но и визуальное увеличение или уменьшение площади. Краску необходимо выбирать сразу же после получения дизайн-проекта. Это позволит проконсультироваться со специалистом, подобрать все необходимые для ремонта средства сразу и обеспечит качественный результат ремонта.

Иными словами, интерьерная краска обязательно должна быть качественной, безопасной и желательно гипоаллергенной. Кроме того, хотелось бы хорошего ассортимента цветовой гаммы. Такими качествами может похвастаться компания Kolorit с 18-летней историей и известным именем.

Kolorit – материалы для малярных работ от А до Я / Фото Kolorit, Facebook

Краски Kolorit – многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества".

Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях. Результат — долговечное, стойкое к истиранию и частому мытью готовое покрытие безупречного качества.

Краски Kolorit тонируются по самой экологичной системе Avatint Tikkurila, насчитывающей более 50 000 (!) цветов. Все оттенки передаются с высокой точностью и идеально подходят для окрашивания жилых помещений, детских комнат, школ и больниц.

Преимущества краски Kolorit

Kolorit разработала материалы для каждого этапа ремонта. Они идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным:

во время нанесения не появляются брызги и пена;

краска хорошо разравнивается по поверхности;

благодаря вязкости материала вы контролируете его нанесение и работу с инструментом.

Какую краску выбрать для ремонта дома и квартиры

В интерьерной краске стоит обратить внимание на линейку Home – это когда лучшее, что может быть в красках, собрано в 1 месте.

Линейка состоит из 6 продуктов: Kolorit Family – для потолка, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History – краски для стен с разными степенями блеска и бывают как для сухих, так и для влажных помещений. Также есть специальный продукт – Kolorit Argentic – инновационная антимикробная краска на основе наносеребра, которая создана специально для помещений с особыми требованиями к безопасности и гигиене (детские комнаты, сады, школы).

Kolorit Family – матовая стойкая к мытью латексная краска с повышенной укрывистостью.

Kolorit Legenda – глубокоматовая краска для стен и потолков.

Kolorit Idol – матовая, особо стойкая к мытью латексная краска.

Kolorit Dynasty – шелковисто-матовая, особо стойкая к мытью латексная краска на акрилатной основе.

Kolorit History – полуматовая, особо стойкая к мытью латексная краска.

​Kolorit Argentic – инновационная антимикробная краска. Матовая, особо стойкая к мытью.

Краски Kolorit отличаются безупречным качеством / Фото kolorit

Kolorit – безопасная и гипоаллергенная продукция, что подтверждено Ассоциацией аллергологов Украины и экомаркировкой "Живая Планета".

Важно, что все краски линейки Home произведены из премиального сырья, они удобные в нанесении, ультрастойкие к мытью и идеально выглядят на поверхностях.

Бренд Kolorit на каждом этапе использования материалов поддерживает своих клиентов: профессиональные консультации, помощь в подборе, заказы выкрасов и бесплатная доставка – все это делает процесс оперативным и легким. Более того, Kolorit гарантирует качество покрытия и долговечность при использовании всей системы продукции для ремонта.

Выбирая краску, помните: компромисс между безопасностью и внешним видом недопустим – все должно быть на высшем уровне.