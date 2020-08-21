Как выбрать краску для ремонта в квартире и доме
Выбор интерьерной краски – важнейший этап, от которого зависит не только конечный результат ремонтных работ, но и комфортность проживания.
Как правильно подобрать краску для ремонта квартиры и дома, рассказывает 24 канал.
Читайте 10 лайфхаков для ремонта квартиры и дома
Что учесть при выборе краски
- Внутри помещения используется только интерьерная краска (категорически нельзя использовать фасадную краску для стен внутри жилья).
- Особенности помещения, для которого будет использоваться краска (сухое, влажное, существует ли риск появления плесени).
- Нужно ли часто мыть краску (к примеру, кухня – от налета и жира, детская комната – от рисунков на стенах, коридор – от грязи).
- Подбор основы происходит с учетом используемой краски.
- Изучить этикетку и рекомендации производителя понравившейся продукции и обратиться за консультацией к специалисту до приобретения товара.
- Составы продуктов и формулы у всех производителей разные, поэтому не стоит смешивать материалы различных ТМ – это убережет от непредвиденного результата.
Выбирая краску, нужно учитывать особенности помещения / Фото gameasphalt
Интересно Как освежить квартиру с минимальными усилиями: 7 способов
Важные нюансы
- Если в доме проживают аллергики, необходимо использовать исключительно гипоаллергенные линейки.
- Краска должна быть безопасной, ведь дома мы проводим половину жизни. Рекомендуется рассматривать водно дисперсионные краски (иными словами акриловые, водоэмульсионные), произведенные на основе воды. Эта продукция не выделяет вредных веществ и не имеет неприятного запаха.
- Краски отличаются по степени блеска. Они бывают матовые, глянцевые или полуглянцевые. От вида краски зависит не только восприятия того или иного цвета, но и визуальное увеличение или уменьшение площади.
- Краску необходимо выбирать сразу же после получения дизайн-проекта. Это позволит проконсультироваться со специалистом, подобрать все необходимые для ремонта средства сразу и обеспечит качественный результат ремонта.
Иными словами, интерьерная краска обязательно должна быть качественной, безопасной и желательно гипоаллергенной. Кроме того, хотелось бы хорошего ассортимента цветовой гаммы. Такими качествами может похвастаться компания Kolorit с 18-летней историей и известным именем.
Kolorit – материалы для малярных работ от А до Я / Фото Kolorit, Facebook
Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях. Результат — долговечное, стойкое к истиранию и частому мытью готовое покрытие безупречного качества.
Преимущества краски Kolorit
Kolorit разработала материалы для каждого этапа ремонта. Они идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным:
- во время нанесения не появляются брызги и пена;
- краска хорошо разравнивается по поверхности;
- благодаря вязкости материала вы контролируете его нанесение и работу с инструментом.
Какую краску выбрать для ремонта дома и квартиры
В интерьерной краске стоит обратить внимание на линейку Home – это когда лучшее, что может быть в красках, собрано в 1 месте.
Линейка состоит из 6 продуктов: Kolorit Family – для потолка, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History – краски для стен с разными степенями блеска и бывают как для сухих, так и для влажных помещений. Также есть специальный продукт – Kolorit Argentic – инновационная антимикробная краска на основе наносеребра, которая создана специально для помещений с особыми требованиями к безопасности и гигиене (детские комнаты, сады, школы).
- Kolorit Family – матовая стойкая к мытью латексная краска с повышенной укрывистостью.
- Kolorit Legenda – глубокоматовая краска для стен и потолков.
- Kolorit Idol – матовая, особо стойкая к мытью латексная краска.
- Kolorit Dynasty – шелковисто-матовая, особо стойкая к мытью латексная краска на акрилатной основе.
- Kolorit History – полуматовая, особо стойкая к мытью латексная краска.
- Kolorit Argentic – инновационная антимикробная краска. Матовая, особо стойкая к мытью.
Краски Kolorit отличаются безупречным качеством / Фото kolorit
Важно, что все краски линейки Home произведены из премиального сырья, они удобные в нанесении, ультрастойкие к мытью и идеально выглядят на поверхностях.
Бренд Kolorit на каждом этапе использования материалов поддерживает своих клиентов: профессиональные консультации, помощь в подборе, заказы выкрасов и бесплатная доставка – все это делает процесс оперативным и легким. Более того, Kolorit гарантирует качество покрытия и долговечность при использовании всей системы продукции для ремонта.
Выбирая краску, помните: компромисс между безопасностью и внешним видом недопустим – все должно быть на высшем уровне.