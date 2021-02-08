Картини – елемент, який надає індивідуальності та характеру інтер'єру квартири і будинку.

Як правильно вибрати картину, і що потрібно врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.

Цікаво Як правильно розташувати меблі у квартирі і будинку: основні правила

Один з моїх найулюбленіших етапів у дизайні інтер'єру – останні штрихи в декоруванні, коли квартира ось-ось набуде свого остаточного вигляду, про який так мріяли замовники. Серед маси декору велику увагу я приділяю картинам і текстилю, тому що вони надають внутрішньому оздобленню будинку глибини і усвідомленості,

– зазначила Колєчкіна.

За її словами, навіть ідеальний інтер'єр може зіпсувати неправильно підібрана картина.

5 правил вибору картин

1. Картина-фактура

Дизайнерка інтер'єру уточнила, що цей вид картин практично не виділяється кольором, але все ж додає потрібний об'єм інтер'єру. Це відбувається за рахунок фактурності і опуклості.

2. Картина-доповнення

Картина повинна не просто вписуватися в інтер'єр, але і доповнювати його. Колєчкіна рекомендує "задіяти кольори, які вже і так є акцентними в інтер'єрі". Гарне полотно зможе їх доповнити і підтримати загальний настрій.

Правильно підібрана картина доповнить інтер'єр​ / Фото pinterest

Читайте Як не перетворити ремонт на пекло: 5 пунктів, які краще врахувати

3. Картина-акцент

Цей варіант є протилежним попередньому. Картина підібрана за тематикою й основною ідеєю інтер'єру, є колірним акцентом. А вже декор, невеликі меблі і текстиль підтримують її,

– уточнила дизайнеркаінтер'єру.

4. Група картин

Кілька картин, які підходять до інтер'єру за колірною гамою і формою, стануть стильною прикрасою приміщення.

5. Картина-постер

Подібні зображення мають особливий сенс або висловлюють певну емоцію. Вони допоможуть відобразити характер приміщення.