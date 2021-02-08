Картины – элемент, который придает индивидуальности и характера интерьеру квартиры и дома.

Как правильно выбрать картину, и что нужно учесть, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.

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Один из моих любимейших этапов в дизайне интерьера – последние штрихи в декорировании, когда квартира вот-вот приобретет свой окончательный вид, о котором так мечтали заказчики. Среди массы декора большое внимание я уделяю картинам и текстилю, потому что они придают внутреннему убранству дома глубины и осознанности,

– отметила Колечкина.

По ее словам, даже идеальный интерьер может испортить неверно подобранная картина.

5 правил выбора картин

1. Картина-фактура

Дизайнер интерьера уточнила, что этот вид картин практически не выделяется по цвету, но все же придает нужный объем интерьеру. Это происходит за счет фактурности и выпуклости.

2. Картина-дополнение

Картина должна не просто вписываться в интерьер, но и дополнять его. Колечкина рекомендует "задействовать цвета, которые уже и так являются акцентными в интерьере". Хорошее полотно сможет их дополнить и поддержать общее настроение.

Правильно подобранная картина дополнит интерьер / Фото pinterest

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3. Картина-акцент

Этот вариант является противоположным предыдущему. Картина подобрана по тематике и основной идее интерьера, является цветовым акцентом. А уже декор, небольшая мебель и текстиль поддерживают ее,

– уточнила дизайнер интерьера.

4. Группа картин

Несколько картин, которые подходят к интерьеру по цветовой гамме и форме, станут стильным украшением помещения.

5. Картина-постер

Подобные изображения имеют особый смысл или выражают определенную эмоцию. Они помогут отобразить характер помещения.