Как выбрать картину для квартиры и дома: 5 элементарных правил
Картины – элемент, который придает индивидуальности и характера интерьеру квартиры и дома.
Источник:Инстаграм Анны Колечкиной
Как правильно выбрать картину, и что нужно учесть, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.
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Один из моих любимейших этапов в дизайне интерьера – последние штрихи в декорировании, когда квартира вот-вот приобретет свой окончательный вид, о котором так мечтали заказчики. Среди массы декора большое внимание я уделяю картинам и текстилю, потому что они придают внутреннему убранству дома глубины и осознанности,
– отметила Колечкина.
По ее словам, даже идеальный интерьер может испортить неверно подобранная картина.
5 правил выбора картин
1. Картина-фактура
Дизайнер интерьера уточнила, что этот вид картин практически не выделяется по цвету, но все же придает нужный объем интерьеру. Это происходит за счет фактурности и выпуклости.
2. Картина-дополнение
Картина должна не просто вписываться в интерьер, но и дополнять его. Колечкина рекомендует "задействовать цвета, которые уже и так являются акцентными в интерьере". Хорошее полотно сможет их дополнить и поддержать общее настроение.
Правильно подобранная картина дополнит интерьер / Фото pinterest
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3. Картина-акцент
Этот вариант является противоположным предыдущему. Картина подобрана по тематике и основной идее интерьера, является цветовым акцентом. А уже декор, небольшая мебель и текстиль поддерживают ее,
– уточнила дизайнер интерьера.
4. Группа картин
Несколько картин, которые подходят к интерьеру по цветовой гамме и форме, станут стильным украшением помещения.
5. Картина-постер
Подобные изображения имеют особый смысл или выражают определенную эмоцию. Они помогут отобразить характер помещения.
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