Вибір кольорів для інтер'єру: 3 лайфхаки, як не помилитися

Джерело:Інстаграм Ольги Хомяк
Вибір кольору для квартири або будинку – процес не з легких, адже від відтінків залежить не тільки сприйняття інтер'єру, але і комфорт під час проживання.
Яким чином можна правильно визначити кольори для інтер'єру, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Хомяк.
Читайте також Ідеальна вітальня у сучасній класиці: 3 поради від профі
Розповім способи, які не зустрінеш у популярних статтях в інтернеті. Цими фішками користуюся сама,
– зазначила Ольга Хомяк.
За словами дизайнерки інтер'єру, необхідно використовувати пропорції колірних плям, дивлячись на фото. Вона уточнила, що фонові відтінки на знімках (наприклад, небо або поле в різні пори року) можуть бути кольором стін або підлоги. У той же час тони дерев або архітектурних елементів можуть використовуватися для меблів. Маленькі деталі з переднього плану – відмінні акценти для інтер'єру (текстиль, освітлення та ін.).
При виборі кольору стін необхідно врахувати природне освітлення, розміри вікон і сторону світла! У приміщенні з недостатнім освітленням всі кольори будуть здаватися тьмяними, навіть білий. Багато хто любить білий, але у приміщеннях зі слабким денним світлом білий виглядає "брудним",
– пояснила Ольга.
На її думку, в таких кімнатах краще використовувати для стін різні відтінки сірого. У такому випадку колір буде однорідним незалежно від освітлення.
Від кольору залежить сприйняття інтер'єру / Фото pinterest
Цікаво Дизайн криється в деталях: названо бюджетний спосіб освіжити інтер'єр
Перед тим як вибирати відтінок, визначте кольори, які вам подобаються. Полегшити це завдання допоможуть мудборди і колажі. Ольга Хомяк додала, що можна знайти картинки різного сенсу (природа, меблі, архітектура), розкласти на лист перед собою.
Що робити, якщо хочете додати яскравих фарб, але сумніваєтеся? Нещодавно у книзі я прочитала хороший спосіб вивчити свою реакцію на колір. Купити різнокольорові фрукти / квіти розкласти по квартирі. Цей спосіб допоможе безпечно визначити, який колір вам подобається більше, які кольори дратують,
– розповіла дизайнерка інтер'єру.
Після того як ви визначитеся з кольорами, слід зробити малюнок (можна від руки) свого приміщення і фарбами розмалювати елементи (підлогу, меблі, стіни та ін.). Це допоможе визначитися з колірною палітрою і акцентами в інтер'єрі. А реальні відтінки слід підбирати на справжніх зразках.
Щоб не помилитися з вибором колірної гами, простіше поєднувати 5 відтінків: основний колір, акцентні відтінки, базові нейтральні (фонові),
– резюмувала Ольга Хомяк.