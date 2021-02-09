Вибір кольорів для інтер'єру: 3 лайфхаки, як не помилитися

Вибір кольору для квартири або будинку – процес не з легких, адже від відтінків залежить не тільки сприйняття інтер'єру, але і комфорт під час проживання.

Яким чином можна правильно визначити кольори для інтер'єру, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Хомяк.

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Розповім способи, які не зустрінеш у популярних статтях в інтернеті. Цими фішками користуюся сама,

– зазначила Ольга Хомяк.

Як вибрати колір для інтер'єру

Палітри від природи

За словами дизайнерки інтер'єру, необхідно використовувати пропорції колірних плям, дивлячись на фото. Вона уточнила, що фонові відтінки на знімках (наприклад, небо або поле в різні пори року) можуть бути кольором стін або підлоги. У той же час тони дерев або архітектурних елементів можуть використовуватися для меблів. Маленькі деталі з переднього плану – відмінні акценти для інтер'єру (текстиль, освітлення та ін.).

Освітлення

При виборі кольору стін необхідно врахувати природне освітлення, розміри вікон і сторону світла! У приміщенні з недостатнім освітленням всі кольори будуть здаватися тьмяними, навіть білий. Багато хто любить білий, але у приміщеннях зі слабким денним світлом білий виглядає "брудним",

– пояснила Ольга.

На її думку, в таких кімнатах краще використовувати для стін різні відтінки сірого. У такому випадку колір буде однорідним незалежно від освітлення.

Від кольору залежить сприйняття інтер'єру​ / Фото pinterest

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Ескіз кімнати

Перед тим як вибирати відтінок, визначте кольори, які вам подобаються. Полегшити це завдання допоможуть мудборди і колажі. Ольга Хомяк додала, що можна знайти картинки різного сенсу (природа, меблі, архітектура), розкласти на лист перед собою.

Що робити, якщо хочете додати яскравих фарб, але сумніваєтеся? Нещодавно у книзі я прочитала хороший спосіб вивчити свою реакцію на колір. Купити різнокольорові фрукти / квіти розкласти по квартирі. Цей спосіб допоможе безпечно визначити, який колір вам подобається більше, які кольори дратують,

– розповіла дизайнерка інтер'єру.

Після того як ви визначитеся з кольорами, слід зробити малюнок (можна від руки) свого приміщення і фарбами розмалювати елементи (підлогу, меблі, стіни та ін.). Це допоможе визначитися з колірною палітрою і акцентами в інтер'єрі. А реальні відтінки слід підбирати на справжніх зразках.

Щоб не помилитися з вибором колірної гами, простіше поєднувати 5 відтінків: основний колір, акцентні відтінки, базові нейтральні (фонові),

– резюмувала Ольга Хомяк.