Інтер'єр у стилі сучасна класика – рішення поза модою. Однак важливо дотримуватися кількох умов.

Які саме нюанси потрібно врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.

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Як створити затишну вітальню

Розстановка меблів

Предмети меблів слід розставити у центрі кімнати (якщо її площа дозволяє). Враховуйте, що давня традиція ставити все по кутах залишилася у далекому минулому.

Сучасна класика – це затишок і комфорт / Фото pinterest

Спілкування

Сучасна класика – це комфорт. Меблі повинні знаходитися один навпроти одного або утворювати квадрат / коло. Це необхідно, щоб гості могли сидіти і спілкуватися між собою, а не сидіти на дивані уздовж стіни.

Розмістіть меблі так, щоб гостям було зручно спілкуватися / Фото pinterest

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"Осередок" у вітальні

Вітальня – місце, де збирається вся родина вечорами і на вихідних. Тому важливо, щоб там була точка збору – "вогнище". Це може бути камін, телевізор або все разом – все залежить від потреб і побажань власників.

Організуйте у вітальні "вогнище"​ / Фото pinterest