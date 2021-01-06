Плануючи ремонт у санвузлі, один з найважливіших моментів – підбір матеріалів.

На що слід звернути увагу, розповіла дизайнерка інтер'єру Оксана Житницька у своєму Instagram.

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Які матеріали вибрати

Керамічна плитка

Можна використовувати як на стінах, так і у вигляді підлогового покриття. Дизайнери часто пропонують переходи з шестигранної плитки зі стіни на підлогу. Цей прийом дозволяє візуально об'єднати простір.

Керамограніт

Цей матеріал все частіше можна зустріти на об'єктах. Суттєві плюси керамограніта – розміри і асортимент.

Мозаїка

Користується високим попитом серед власників квартир. Вона протиковзка і стійка до високого рівня вологості.

Мозаїка прикрасить будь-яке приміщення / Фото happymodern

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Декоративна штукатурка

Для санвузла декоративна штукатурка повинна бути стійкою до вогкості. На ній на відміну від пластикових панелей не утворюється конденсат. Крім того, вона проста в догляді (легок і швидко миється).

Декоративна штукатурка ефектно виглядає в інтер'єрі / Фото eremont

Натуральний камінь

Мармур створює особливу атмосферу і відчуття розкоші в приміщенні. Також він безпечний для здоров'я і стійкий до вологи і високих температур, що дуже важливо для санвузла.

Шпалери

Так, у санвузлі теж можна використовувати шпалери, але тільки спеціальні серії для ванних кімнат.