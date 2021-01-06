Планируя ремонт в санузле, один из самых важных моментов – подбор материалов.

На что следует обратить внимание, рассказала дизайнер интерьера Оксана Житницкая в своем Instagram.

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Какие материалы выбрать

Керамическая плитка

Можно использовать как на стенах, так и в виде напольного покрытия. Дизайнеры часто предлагают переходы из шестигранной плитки со стены на пол. Этот прием позволяет зрительно объединить пространство.

Керамогранит

Этот материал все чаще можно встретить на объектах. Существенные плюсы керамогранита – размеры и ассортимент.

Мозаика

Пользуется высоким спросом среди владельцев квартир. Она противоскользящая и устойчива к высокому уровню влажности.

Мозаика украсит любое помещение / Фото happymodern

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Декоративная штукатурка

Для санузла декоративная штукатурка должна быть устойчивой к сырости. На ней в отличие от пластиковых панелей не образуется конденсат. Кроме того, она проста в уходе (легко и быстро моется).

Декоративная штукатурка эффектно выглядит в интерьере / Фото eremont

Натуральный камень

Мрамор создает особую атмосферу и ощущение роскоши в помещении. Также он безопасен для здоровья и устойчив к влаге и высоким температурам, что очень важно для санузла.

Обои

Да, в санузле тоже можно использовать обои, но только специальные серии для ванных комнат.