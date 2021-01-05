У процесі планування ремонту власники завжди плутаються – що і коли потрібно купувати. І заплутатися, дійсно, не складно, адже робіт буде дуже багато.

Що і на якому етапі потрібно купувати для ремонту, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua на сторінці в Instagram.

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Коли стикаєшся з ремонтом, завжди тримаєш у себе в голові фінальну картинку. Двері, ламінат, змішувачі – хочеться відразу все купити. Один раз в магазин з'їздив, ніби як і ремонт закінчено. На ділі, це все знадобиться тільки в останні тижні ремонту, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Що і на якому етапі потрібно купувати

В першу чергу купуються частини сантехніки, які вбудовуються: інсталяція для унітазу, душової трап (якщо душ), гігієнічний душ тощо.

інсталяція для унітазу, душової трап (якщо душ), гігієнічний душ тощо. Радіатори опалення . У нових будинках розводка труб йде найчастіше під стяжкою, тому щоб не робити виведення після заливки підлоги, краще відразу придбати радіатори.

. У нових будинках розводка труб йде найчастіше під стяжкою, тому щоб не робити виведення після заливки підлоги, краще відразу придбати радіатори. Визначтеся з кондиціонером і вентиляцією . Це необхідний для того, щоб до чорнових робіт прокласти всі траси.

. Це необхідний для того, щоб до чорнових робіт прокласти всі траси. Підлогове покриття потрібно вибрати відразу, щоб знати його товщину і зробити стяжку під один рівень.

потрібно вибрати відразу, щоб знати його товщину і зробити стяжку під один рівень. Придбайте коробки для дверей прихованого монтажу (полотна можна купити пізніше).

(полотна можна купити пізніше). Плитка. Пам'ятайте, що всі роботи з цим матеріалом брудні, тому потрібно якомога раніше його купити.

Пам'ятайте, що всі роботи з цим матеріалом брудні, тому потрібно якомога раніше його купити. Кухня. Коли готовий фартух і визначена його висота, можна замовляти кухонний гарнітур.

Важливо все робити вчасно, щоб уникнути непередбачених ситуацій / Фото re-st

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Карнизи і молдинги повинні пройти передчистову підготовку і фарбуватися разом зі стінами / стелею.

повинні пройти передчистову підготовку і фарбуватися разом зі стінами / стелею. Оздоблення стін (фарба, шпалери, декоративна штукатурка).

(фарба, шпалери, декоративна штукатурка). Чистове підлогове покриття (паркет, ламінат, вініл).

(паркет, ламінат, вініл). Світильники, унітази, умивальники, змішувачі та ін.

умивальники, змішувачі та ін. Предмети меблів і двері (полотна).

(полотна). Плінтуси.

Побутова техніка, дрібна меблі (пуфики, стільчики і т.д.) і дрібниці.

Відзначається, що в процесі послідовність може дещо змінюватися.

️На этом этапе можно заказывать кухню (когда уже уложен фартук или четко определена его высота)

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️Дальше карнизы, молдинги: все это проходит предчистовую подготовку и красится вместе со стенами/потолком

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️Отделка стен (краска, обои, декоративная штукатурка)

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️Чистовое напольное покрытие (паркет, ламинат, винил)

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️Светильники, унитазы, умывальники, смесители и все то, что хочется купить еще в начале ремонта

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️Мебель и двери (полотна)

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️Плинтусы напольные

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️Техника и мелкая мебель (пуфики, стульчики и тд)

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️Запускаем котика

Отмечается, что в процессе последовательность может несколько изменяться.