Етапи ремонту: що і коли потрібно купувати
У процесі планування ремонту власники завжди плутаються – що і коли потрібно купувати. І заплутатися, дійсно, не складно, адже робіт буде дуже багато.
Що і на якому етапі потрібно купувати для ремонту, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua на сторінці в Instagram.
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Коли стикаєшся з ремонтом, завжди тримаєш у себе в голові фінальну картинку. Двері, ламінат, змішувачі – хочеться відразу все купити. Один раз в магазин з'їздив, ніби як і ремонт закінчено. На ділі, це все знадобиться тільки в останні тижні ремонту, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Що і на якому етапі потрібно купувати
- В першу чергу купуються частини сантехніки, які вбудовуються: інсталяція для унітазу, душової трап (якщо душ), гігієнічний душ тощо.
- Радіатори опалення. У нових будинках розводка труб йде найчастіше під стяжкою, тому щоб не робити виведення після заливки підлоги, краще відразу придбати радіатори.
- Визначтеся з кондиціонером і вентиляцією. Це необхідний для того, щоб до чорнових робіт прокласти всі траси.
- Підлогове покриття потрібно вибрати відразу, щоб знати його товщину і зробити стяжку під один рівень.
- Придбайте коробки для дверей прихованого монтажу (полотна можна купити пізніше).
- Плитка. Пам'ятайте, що всі роботи з цим матеріалом брудні, тому потрібно якомога раніше його купити.
- Кухня. Коли готовий фартух і визначена його висота, можна замовляти кухонний гарнітур.
Важливо все робити вчасно, щоб уникнути непередбачених ситуацій / Фото re-st
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- Карнизи і молдинги повинні пройти передчистову підготовку і фарбуватися разом зі стінами / стелею.
- Оздоблення стін (фарба, шпалери, декоративна штукатурка).
- Чистове підлогове покриття (паркет, ламінат, вініл).
- Світильники, унітази, умивальники, змішувачі та ін.
- Предмети меблів і двері (полотна).
- Плінтуси.
- Побутова техніка, дрібна меблі (пуфики, стільчики і т.д.) і дрібниці.
Відзначається, що в процесі послідовність може дещо змінюватися.
️На этом этапе можно заказывать кухню (когда уже уложен фартук или четко определена его высота)
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️Дальше карнизы, молдинги: все это проходит предчистовую подготовку и красится вместе со стенами/потолком
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️Отделка стен (краска, обои, декоративная штукатурка)
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️Чистовое напольное покрытие (паркет, ламинат, винил)
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️Светильники, унитазы, умывальники, смесители и все то, что хочется купить еще в начале ремонта
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️Мебель и двери (полотна)
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️Плинтусы напольные
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️Техника и мелкая мебель (пуфики, стульчики и тд)
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️Запускаем котика
Отмечается, что в процессе последовательность может несколько изменяться.
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