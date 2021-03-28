Як вибрати приліжкову тумбу в спальню: нюанси, які потрібно врахувати
На ринку меблів представлена величезна кількість різноманітних приліжкових тумб. Проте вибрати її не так просто.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Які нюанси слід врахувати при виборі приліжкової тумби, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Як вибрати ту саму тумбу, коли їх так багато? Як підібрати розмір, з ящиками або без, купувати широку чи вузьку тумбу? Перше, що потрібно зробити – це визначитися, для чого потрібна вам ця тумба – щоб кілька улюблених книг були під рукою, стаканчик води був поруч, поставити світильник, у ящику зберігати піжаму або покласти лише один телефон. Визначте, скільки місця потрібно для всіх ваших потреб,
– зазначила Петайкіна.
Що врахувати при виборі тумби в спальню
Габарити
- Висота. Ідеальний варіант, коли тумба по висоті дорівнює ліжку. За словами дизайнерки інтер'єру, це найбільш зручне розташування.
- Ширина. Залежить від ліжка. Для двоспального/односпального ліжка підійде тумба до 50 сантиметрів. Для великих ліжок краще розглядати тумби ширші, щоб все виглядало гармонійно.
- Глибина. Оптимально – до 50 сантиметрів. Все залежить від того, що буде зберігатися в тумбі.
Тумба може бути з підсвічуванням / Фото pinterest
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Головне – поєднання з ліжком, співмірність. При масивному узголів'ї не підійдуть вузькі тонкі тумби і навпаки,
– уточнила Анна Петайкіна.
Як вибрати тумбу
- Конструкцію слід вибирати, виходячи з особистих переваг і звичок. Потрібно визначитися, для чого вона буде використовуватися, і тільки потім робити вибір.
Вибирайте тумбу, враховуючи стиль приміщення / Фото happymodern
- Для дуже маленьких спалень підійдуть підвісні тумби та приліжкові полки. Вони не займають багато місця і виглядають "повітряно".
Підвісна тумба стане відмінним рішенням для невеликої спальні / Фото 7lestnic
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