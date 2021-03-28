Как выбрать прикроватную тумбу в спальню: нюансы, которые нужно учесть
На рынке мебели представлено огромное количество разнообразных прикроватных тумб. Однако выбрать ее не так просто.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие нюансы следует учесть при выборе прикроватной тумбы, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Как выбрать ту самую тумбу, когда их так много? Как подобрать размер, с ящиками или без, покупать широкую или узкую тумбу? Первое, что нужно сделать – это определиться, для чего нужна вам эта тумба – чтобы стопочка любимых книг была под рукой, стаканчик воды был рядом, поставить светильник, в ящике хранить пижаму или положить только один телефон. Определите, сколько места нужно для всех ваших необходимостей,
– отметила Петайкина.
Что учесть при выборе тумбы в спальню
Габариты
- Высота. Идеальный вариант, когда тумба по высоте равна кровати. По словам дизайнера интерьера, это самое удобное расположение.
- Ширина. Зависит от кровати. Для двуспальной/односпальной кровати подойдет тумба до 50 сантиметров. Для больших кроватей лучше рассматривать тумбы шире, чтобы все выглядело гармонично.
- Глубина. Оптимально – до 50 сантиметров. Все зависит от того, что будет храниться в тумбе.
Тумба может быть с подсветкой / Фото pinterest
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Главное – сочетание с кроватью, соразмерность. При массивном изголовье не подойдут узкие тонкие тумбы и наоборот,
– уточнила Анна Петайкина.
Как выбрать тумбу
- Конструкцию следует выбирать, исходя из личных предпочтений и привычек. Нужно определиться, для чего она будет использоваться, и только потом делать выбор.
Выбирайте тумбу, учитывая стиль помещения / Фото happymodern
- Для очень маленьких спален подойдут подвесные тумбы и прикроватные полки. Они не занимают много места и выглядят "воздушно".
Подвесная тумба станет отличным решением для небольшой спальни / Фото 7lestnic
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