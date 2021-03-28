На рынке мебели представлено огромное количество разнообразных прикроватных тумб. Однако выбрать ее не так просто.

Какие нюансы следует учесть при выборе прикроватной тумбы, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Как выбрать ту самую тумбу, когда их так много? Как подобрать размер, с ящиками или без, покупать широкую или узкую тумбу? Первое, что нужно сделать – это определиться, для чего нужна вам эта тумба – чтобы стопочка любимых книг была под рукой, стаканчик воды был рядом, поставить светильник, в ящике хранить пижаму или положить только один телефон. Определите, сколько места нужно для всех ваших необходимостей,

– отметила Петайкина.

Что учесть при выборе тумбы в спальню

Габариты

Высота. Идеальный вариант, когда тумба по высоте равна кровати. По словам дизайнера интерьера, это самое удобное расположение.

Идеальный вариант, когда тумба по высоте равна кровати. По словам дизайнера интерьера, это самое удобное расположение. Ширина. Зависит от кровати. Для двуспальной/односпальной кровати подойдет тумба до 50 сантиметров. Для больших кроватей лучше рассматривать тумбы шире, чтобы все выглядело гармонично.

Зависит от кровати. Для двуспальной/односпальной кровати подойдет тумба до 50 сантиметров. Для больших кроватей лучше рассматривать тумбы шире, чтобы все выглядело гармонично. Глубина. Оптимально – до 50 сантиметров. Все зависит от того, что будет храниться в тумбе.

Тумба может быть с подсветкой / Фото pinterest

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Главное – сочетание с кроватью, соразмерность. При массивном изголовье не подойдут узкие тонкие тумбы и наоборот,

– уточнила Анна Петайкина.

Как выбрать тумбу

Конструкцию следует выбирать, исходя из личных предпочтений и привычек. Нужно определиться, для чего она будет использоваться, и только потом делать выбор.

Выбирайте тумбу, учитывая стиль помещения / Фото happymodern

Для очень маленьких спален подойдут подвесные тумбы и прикроватные полки. Они не занимают много места и выглядят "воздушно".

Подвесная тумба станет отличным решением для небольшой спальни / Фото 7lestnic