Як вибрати приліжкову тумбу в спальню: нюанси, які потрібно врахувати

На ринку меблів представлена величезна кількість різноманітних приліжкових тумб. Проте вибрати її не так просто.

Які нюанси слід врахувати при виборі приліжкової тумби, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Як вибрати ту саму тумбу, коли їх так багато? Як підібрати розмір, з ящиками або без, купувати широку чи вузьку тумбу? Перше, що потрібно зробити – це визначитися, для чого потрібна вам ця тумба – щоб кілька улюблених книг були під рукою, стаканчик води був поруч, поставити світильник, у ящику зберігати піжаму або покласти лише один телефон. Визначте, скільки місця потрібно для всіх ваших потреб,

– зазначила Петайкіна.

Що врахувати при виборі тумби в спальню

Габарити

Висота . Ідеальний варіант, коли тумба по висоті дорівнює ліжку. За словами дизайнерки інтер'єру, це найбільш зручне розташування.

. Ідеальний варіант, коли тумба по висоті дорівнює ліжку. За словами дизайнерки інтер'єру, це найбільш зручне розташування. Ширина . Залежить від ліжка. Для двоспального/односпального ліжка підійде тумба до 50 сантиметрів. Для великих ліжок краще розглядати тумби ширші, щоб все виглядало гармонійно.

. Залежить від ліжка. Для двоспального/односпального ліжка підійде тумба до 50 сантиметрів. Для великих ліжок краще розглядати тумби ширші, щоб все виглядало гармонійно. Глибина. Оптимально – до 50 сантиметрів. Все залежить від того, що буде зберігатися в тумбі.

Тумба може бути з підсвічуванням / Фото pinterest

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Головне – поєднання з ліжком, співмірність. При масивному узголів'ї не підійдуть вузькі тонкі тумби і навпаки,

– уточнила Анна Петайкіна.

Як вибрати тумбу

Конструкцію слід вибирати, виходячи з особистих переваг і звичок. Потрібно визначитися, для чого вона буде використовуватися, і тільки потім робити вибір.

Вибирайте тумбу, враховуючи стиль приміщення / Фото happymodern

Для дуже маленьких спалень підійдуть підвісні тумби та приліжкові полки. Вони не займають багато місця і виглядають "повітряно".

Підвісна тумба стане відмінним рішенням для невеликої спальні / Фото 7lestnic