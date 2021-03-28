Як вибрати приліжкову тумбу в спальню: нюанси, які потрібно врахувати

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
На ринку меблів представлена величезна кількість різноманітних приліжкових тумб. Проте вибрати її не так просто.
Які нюанси слід врахувати при виборі приліжкової тумби, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Як вибрати ту саму тумбу, коли їх так багато? Як підібрати розмір, з ящиками або без, купувати широку чи вузьку тумбу? Перше, що потрібно зробити – це визначитися, для чого потрібна вам ця тумба – щоб кілька улюблених книг були під рукою, стаканчик води був поруч, поставити світильник, у ящику зберігати піжаму або покласти лише один телефон. Визначте, скільки місця потрібно для всіх ваших потреб,
– зазначила Петайкіна.
Тумба може бути з підсвічуванням / Фото pinterest
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Головне – поєднання з ліжком, співмірність. При масивному узголів'ї не підійдуть вузькі тонкі тумби і навпаки,
– уточнила Анна Петайкіна.
Вибирайте тумбу, враховуючи стиль приміщення / Фото happymodern
Підвісна тумба стане відмінним рішенням для невеликої спальні / Фото 7lestnic