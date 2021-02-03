Выбор стиля дизайна для кухни зависит в первую очередь от интерьера всей квартири или дома: все помещения должны сочетаться между собой, чтобы выглядеть гармонично.

Источник: 24 канал

Какие 3 стиля дизайна выглядят актуально, свежо, создают уют и комфорт – читайте ниже.

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Что учесть при выборе стиля

Обратите внимание, что вся квартира должна быть выполнена в одном стиле . Если вы сделаете коридор в стиле минимализм, а кухню - в неоклассике, это будет выглядеть нелепо.

. Если вы сделаете коридор в стиле минимализм, а кухню - в неоклассике, это будет выглядеть нелепо. Площадь помещения. Если в квартире маленькие комнаты, не стоит перегружать их лишними элементами. Это означает, что классический стиль точно не подойдет, а вот минимализм или скандинавский будет выглядеть гармонично.

Минимализм

Этот стиль универсальный. Он не выходит из моды в течение многих лет и будет актуален еще продолжительное время.

Особенности стиля:

Натуральные материалы (дерево, камень, бетон, стекло).

Спокойный оттенки и приглушенные тона или монохром.

Грамотные акценты (стулья, диван, ковер).

Минимум декора.

Отсутствие лишних предметов и деталей.

Минимализм отличается сдержанностью и лаконичностью / Фото rehouz

Скандинавский

Этот стиль является одним из самых популярных и востребованных. Весь успех – в его простоте.

Особенности скандинавского стиля:

Натуральные материалы (дерево, штукатурка, краска, акцентные обои).

Светлая гамма.

Продуманный декор.

Стильная мебель.

Ощущение легкости в интерьере.

Кухня в скандинавском стиле всегда выглядит просторно / Фото trizio

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Неоклассика

Этот вариант отлично подойдет для помещений средней площади и просторных комнат. Неоклассический стиль нельзя назвать бюджетным, ведь он требует богатого декора и сложных фактур.

Особенности неоклассики в интерьере

Натуральные материалы для отделки (также допускается качественная имитация).

Глянцевые поверхности.

Роскошная мебель.

Диваны, стулья и кресла с бархатной обивкой.

Лепнина.

Велюр.

Молдинги на стенах.

Неоклассика не подойдет для маленьких помещений / Фото rehouz

Кухню также можно оформить в любом другом стиле, однако важно следить, чтобы он был актуален. Приведенные в пример стили находятся на пике и еще долгое время будут востребованы.