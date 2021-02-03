Как выбрать стиль кухни: 3 варианта, которые вам понравятся
Выбор стиля дизайна для кухни зависит в первую очередь от интерьера всей квартири или дома: все помещения должны сочетаться между собой, чтобы выглядеть гармонично.
Источник: 24 канал
Какие 3 стиля дизайна выглядят актуально, свежо, создают уют и комфорт – читайте ниже.
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Что учесть при выборе стиля
- Обратите внимание, что вся квартира должна быть выполнена в одном стиле. Если вы сделаете коридор в стиле минимализм, а кухню - в неоклассике, это будет выглядеть нелепо.
- Площадь помещения. Если в квартире маленькие комнаты, не стоит перегружать их лишними элементами. Это означает, что классический стиль точно не подойдет, а вот минимализм или скандинавский будет выглядеть гармонично.
Минимализм
Этот стиль универсальный. Он не выходит из моды в течение многих лет и будет актуален еще продолжительное время.
Особенности стиля:
- Натуральные материалы (дерево, камень, бетон, стекло).
- Спокойный оттенки и приглушенные тона или монохром.
- Грамотные акценты (стулья, диван, ковер).
- Минимум декора.
- Отсутствие лишних предметов и деталей.
Минимализм отличается сдержанностью и лаконичностью / Фото rehouz
Скандинавский
Этот стиль является одним из самых популярных и востребованных. Весь успех – в его простоте.
Особенности скандинавского стиля:
- Натуральные материалы (дерево, штукатурка, краска, акцентные обои).
- Светлая гамма.
- Продуманный декор.
- Стильная мебель.
- Ощущение легкости в интерьере.
Кухня в скандинавском стиле всегда выглядит просторно / Фото trizio
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Неоклассика
Этот вариант отлично подойдет для помещений средней площади и просторных комнат. Неоклассический стиль нельзя назвать бюджетным, ведь он требует богатого декора и сложных фактур.
Особенности неоклассики в интерьере
- Натуральные материалы для отделки (также допускается качественная имитация).
- Глянцевые поверхности.
- Роскошная мебель.
- Диваны, стулья и кресла с бархатной обивкой.
- Лепнина.
- Велюр.
- Молдинги на стенах.
Неоклассика не подойдет для маленьких помещений / Фото rehouz
Кухню также можно оформить в любом другом стиле, однако важно следить, чтобы он был актуален. Приведенные в пример стили находятся на пике и еще долгое время будут востребованы.
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