Як вибрати стиль кухні: 3 варіанти, які вам сподобаються

Вибір стилю дизайну для кухні залежить в першу чергу від інтер'єру всієї квартири або будинку: усі приміщення повинні поєднуватися між собою, щоб виглядати гармонійно.

Джерело: 24 канал

Які 3 стилю дизайну виглядають актуально, свіжо, створюють затишок і комфорт – читайте нижче.

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Що врахувати при виборі стилю

Зверніть увагу, що вся квартира має бути виконана в одному стилі . Якщо ви зробите коридор у стилі мінімалізм, а кухню – в неокласиці, це виглядатиме безглуздо.

. Якщо ви зробите коридор у стилі мінімалізм, а кухню – в неокласиці, це виглядатиме безглуздо. Площа приміщення. Якщо у квартирі маленькі кімнати, не варто перевантажувати їх зайвими елементами. Це означає, що класичний стиль точно не підійде, а ось мінімалізм або скандинавський буде виглядати гармонійно.

Мінімалізм

Цей стиль універсальний. Він не виходить з моди протягом багатьох років і буде актуальним ще тривалий час.

Особливості стилю:

Натуральні матеріали (дерево, камінь, бетон, скло).

Спокійний відтінки і приглушені тони або монохром.

Грамотні акценти (стільці, диван, килим).

Мінімум декору.

Відсутність зайвих предметів і деталей.

Мінімалізм відрізняється стриманістю і лаконічністю​ / Фото rehouz

Скандинавський

Цей стиль є одним з найпопулярніших і затребуваних. Весь успіх – в його простоті.

Особливості скандинавського стилю:

Натуральні матеріали (дерево, штукатурка, фарба, акцентні шпалери).

Світла гамма.

Продуманий декор.

Стильні меблі.

Відчуття легкості в інтер'єрі.

Кухня у скандинавському стилі завжди виглядає просторо​ / Фото trizio

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Неокласика

Цей варіант відмінно підійде для приміщень середньої площі і просторих кімнат. Неокласичний стиль не можна назвати бюджетним, адже він вимагає багатого декору і складних фактур.

Особливості неокласики в інтер'єрі

Натуральні матеріали для обробки оздоблення (також допускається якісна імітація).

Глянцеві поверхні.

Розкішні меблі.

Дивани, стільці і крісла з оксамитовою оббивкою.

Ліпнина.

Велюр.

Молдинги на стінах.

Неокласика не підійде для маленьких приміщень / Фото rehouz

Кухню також можна оформити в будь-якому іншому стилі, проте важливо стежити, щоб він був актуальний. Наведені в приклад стилі знаходяться на піку і ще довгий час будуть затребувані.