Як вибрати стиль кухні: 3 варіанти, які вам сподобаються

Вибір стилю дизайну для кухні залежить в першу чергу від інтер'єру всієї квартири або будинку: усі приміщення повинні поєднуватися між собою, щоб виглядати гармонійно.
Джерело: 24 канал
Які 3 стилю дизайну виглядають актуально, свіжо, створюють затишок і комфорт – читайте нижче.
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Мінімалізм
Цей стиль універсальний. Він не виходить з моди протягом багатьох років і буде актуальним ще тривалий час.
Мінімалізм відрізняється стриманістю і лаконічністю / Фото rehouz
Цей стиль є одним з найпопулярніших і затребуваних. Весь успіх – в його простоті.
Кухня у скандинавському стилі завжди виглядає просторо / Фото trizio
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Цей варіант відмінно підійде для приміщень середньої площі і просторих кімнат. Неокласичний стиль не можна назвати бюджетним, адже він вимагає багатого декору і складних фактур.
Неокласика не підійде для маленьких приміщень / Фото rehouz
Кухню також можна оформити в будь-якому іншому стилі, проте важливо стежити, щоб він був актуальний. Наведені в приклад стилі знаходяться на піку і ще довгий час будуть затребувані.