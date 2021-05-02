Як вибрати стільці в квартиру: нюанси, які важливо врахувати

Стільці – предмет меблів, який має бути зручним, але при цьому стильним. Стільці також повинні вписуватися в інтер'єр приміщення.

При виборі стільців важливо врахувати деякі нюанси. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Читайте Must Have у ремонті квартири: що має знати кожен власник

Я часто зустрічаю, що зараз люди хочуть виходити за рамки, додавши трохи бунтарства в інтер'єри своїх квартир – це круто! Наприклад, мікс стільців можна стати родзинкою вашої обідньої зони,

– зазначила Петайкіна.

Що врахувати при виборі стільців

Види стільців

стандартні;

барні – вищі, ніж звичайні. Переважно використовуються для барних стійок і кухонних островів.

стілець-крісло – варіант з підлокітниками.

Стільці для кухні

Необхідно підбирати з урахуванням особливостей кімнати – вологості та високих температур. Стільці мають легко чиститися й бути стійкими.

В кухню-вітальню

Зазвичай в такому варіанті роблять окрему обідню зону й вона особливо не піддається забрудненням, властивим кухні, тут можна більше грати з варіантами оббивки, але варто врахувати поєднання з меблями у вітальні,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Стільці можуть стати родзинкою інтер'єру / Фото pinterest

Цікаво Що актуально в санвузлах у 2021 році: корисний перелік для тих, кого чекає ремонт

Для барної стійки/острова

В цьому випадку підбираються барні стільці. Якщо члени сім'ї різного зросту, краще придивитися регульовані стільці, щоб кожен можу вибрати комфортну для себе висоту. За словами дизайнерки інтер'єру, не варто брати занадто глибокі сидіння – це незручно.

Розміри

Анна Петайкіна уточнила, що у цьому разу потрібно врахувати дві складових:

розмір повинен підходити під конкретну людину;

розмір має підходити до площі кімнати.

Як міксувати стільці

Мікс стільців додасть приміщенню індивідуальності та стильності.

Правила поєднання стільців:

один дизайн, але різний колір;

один колір, але різний дизайн;

один матеріал, але різний дизайн;

один стиль, але різний дизайн;

один акцентний стілець.

Міксувати стільці можна в кількох варіаціях / Фото pinterest