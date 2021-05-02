Для того щоб отримати максимально вдалий результат, потрібно знати основні тенденції. Про те, що актуально в санвузлах у 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Лисюк.
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Які рішення використати у 2021 році
Стіни:
- керамограніт великого формату;
- безшовне покриття стін (мікроцемент);
- кольорова кераміка дрібним орнаментом;
- природні кольори.
Змішувачі:
- полірована сталь;
- бронза/нікель;
- чорні;
- білі;
- прихованого монтажу;
- мікс різних матеріалів.
Сантехніка:
- мікс різних фабрик (не обов‘язково обирати всі предмети з однієї серії);
- кольорова сантехніка втрачає актуальність;
- біла сантехніка;
- сантехніка натуральних відтінків (кольору мармуру, глини, піску).
Стильний санвузол можна зробити, дотримуючись кількох рекомендацій / Фото pinterest
Цікаво Яким має бути якісний комод: 5 ознак
Рушникосушка:
- вузька вертикальна чи горизонтальна або декілька трубок;
- електрична тепла, вбудована в стіну + гачки чи рейлінги на стіні.
Санвузол має бути комфортним / Фото pinterest
Загальні тенденції:
- душ walk-in;
- присутність дерева та натурального каменю (наприклад, на стільниці);
- освітлення, яке регулюється димером;
- композиційний центр навпроти входу;
- наявність вікна, якщо йдеться про приватний будинок;
- за можливості, чим більша площа санвузла – тим краще (від 5 до 20 метрів квадратних);
- ванна – як житлова кімната (з картинами, книгами, кріслом).
Це суто мої спостереження та мій суб'єктивний погляд,
– наголосила Ірина Лисюк.