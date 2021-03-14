При виборі ванни кожен власник задається питанням, який матеріал вибрати і в чому відмінності.

Що потрібно врахувати при виборі ванни – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Вибір ванни – це те питання, яке варто вирішити в ремонті один раз, і якщо вибір буде зроблений вірно, то ремонт у ванній буде вас радувати багато-багато років,

– зазначила Петайкіна.

Як вибрати ванну

На ринку доступні ванни різних форм, розмірів і навіть кольорів. Однак головним критерієм при виборі ванни є матеріал.

Акрилові – найпопулярніший і доступний варіант. Акрилові ванни бувають різних форм і розмірів. Часто можна зустріти незвичайні варіанти. До суттєвих недоліків відносять можливу деформацію під навантаженням. Крім того, неякісне покриття може виділяти токсичні речовини при нагріванні і контакті з водою. Також акрил вимагає особливого догляду.

Акрилові ванни вважаються найбільш доступними​ / Фото pinterest

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Стальні – масові у виробництві. Для того щоб бути впевненим у міцності, необхідно вибрати максимальну товщину сталі. Також сталеві ванни вважаються екологічними. До мінусів відносять низьку шумоізоляцію, можливість деформації (якщо матеріал тонкий). Також емалеве покриття вимагає акуратності.

Сталеві ванни мають як переваги, так і недоліки​ / Фото o-vannoy