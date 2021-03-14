Как выбрать ванну для квартиры: главный критерий и нюансы
При выборе ванны каждый владелец задается вопросом, какой материал выбрать и в чем отличия.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Что нужно учесть при выборе ванны – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Интересно Обустройство квартиры: где спрятать швабры, пылесос и средства для уборки
Выбор ванны – этот тот вопрос, который стоит решить в ремонте один раз, и если выбор будет сделан верно, то ремонт в ванной будет вас радовать много-много лет,
– отметила Петайкина.
Как выбрать ванну
На рынке доступны ванны различных форм, размеров и даже цветов. Однако главным критерием при выборе ванны является материал.
-
Акриловые – самый популярный и доступный вариант. Акриловые ванны бывают различных форм и размеров. Часто можно встретить необычные варианты. К существенным недостаткам относят возможную деформацию под нагрузкой. Кроме того, некачественное покрытие может выделять токсичные вещества при нагреве и контакте с водой. Также акрил требует особого ухода.
Акриловые ванны считаются наиболее доступными / Фото pinterest
Читайте также Как выбрать идеальный матрас: 5 шагов для владельцев
-
Стальные – массовые в производстве. Для того чтобы быть уверенным в прочности, необходимо выбрать максимальную толщину стали. Также стальные ванны считаются экологичными. К минусам относят низкую шумоизоляцию, возможности деформации (если материал тонкий). Также эмалевое покрытие требует аккуратности.
Стальные ванны имеют как преимущества, так и недостатки / Фото o-vannoy
- Чугунные – экологичные, долговечные и прочные ванны. Срок службы – 40 лет. К недостаткам можно отнести большой вес ванны.
Поделиться новостью