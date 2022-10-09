Вибухові знижки: як пожежа на Кримському мосту сколихнула місцевий ринок нерухомості

За останні 3 тижні кількість пропозицій на ринку нерухомості Криму зросла на 10%. Проте це не фінальні результати. Рієлтори прогнозують, що після пожежі на Кримському мосту продавців стане ще більше.

Партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко вважає, що кількість пропозицій на ринку житла півострова після руйнування Кримського мосту збільшиться щонайменше на 20 – 30%.

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Цікаво, що у місцевій базі агентства нерухомості "Світ квартир" виставлено 36,5 тисяч пропозицій про продаж. Це на 10% більше у порівнянні з серединою вересня. Причина – успішні атаки ЗСУ та явний провал планів Кремля.

Росіяни в паніці збирають речі

Ранок 8 жовтня став надзвичайно неспокійним для росіян, особливо для тих, які осілися на території тимчасово окупованого Криму. Близько 06:00 поблизу Кримського мосту пролунав вибух на залізничній гілці. Як мовилося у повідомленнях місцевої "влади", зайнялася цистерна з паливом у хвості вантажного потяга. Наразі 2 прольоти моста зруйновані, а російські окупанти панічно збирають речі, щоб покинути півострів на поромних переправах.

Панічні настрої почали наростати у серпні, коли у Джанкої, на російській військовій базі поряд із Саками, пролунали перші вибухи. Проте підрив мосту став фінальним акордом.

Ціни падають шаленими темпами

Восени кількість угод купівлі-продажу житла традиційно зростає. Але не цього року. Продавців й справді побільшало, проте охочих купити житло на окупованому півострові практично немає.

За даними бази російської АН "Світ квартир", за останні 3 тижні кількість пропозицій з продажу житла зросла на 10% і зараз налічує 36,5 тисяч оголошень. Найбільше пропозицій у:

Ялті (8,9 тисячі),

(8,9 тисячі), Сімферополі (8,4 тисячі),

(8,4 тисячі), Алушті (2,2 тисячі),

(2,2 тисячі), Феодосії (2,3 тисячі).

Найімовірніше, незабаром зросте кількість охочих продати свою нерухомість у Керчі, де зараз на продаж виставлено 1,6 тисячі квартир.

Росіяни, які купили квартиру з інвестиційною метою, тобто здавали її в оренду або планували пізніше перепродати за вищими цінами, зараз позбавляються свого майна,

– каже Степенко.

За даними кримської ріелтерсько-консалтингової компанії REM Navigator, ціни на нерухомість у Криму знизилися на 27% порівняно з початком 2022 року. Найбільше поки падіння зафіксували в лютому – на 14%. Водночас Степенко прогнозує, що реальні ціни на житло після вибуху на Кримському мості знизяться ще на 20%.

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Вартість житла в Ялті

До того ж продавці розпродують дорогі квартири із дизайнерськими ремонтами. Так, за даними бази "Світу квартир", студія на вулиці Червоних Партизанів площею 34,7 метра квадратних на 15 поверсі 18-поверхового будинку у Ялті продається за 86 тисяч доларів. А трикімнатна на вулиці Донській площею 70 "квадратів" на набережній з дизайнерським ремонтом у вікторіанському стилі коштує 400 тисяч доларів. Чотирикімнатну квартиру у старовинному ялтинському особняку на вулиці Музейній і панорамним морським краєвидом площею 155 "квадратів" продають за 450 тисяч доларів.

Вартість житла в Керчі

Дещо нижчі ціни у Керчі. Наприклад, трикімнатна квартира площею 63 квадратних метри на першому поверсі двоповерхової будівлі за п’ять хвилин ходьби до центру продається за 88 тисяч доларів, а двокімнатна площею 43 квадратних метри по вулиці 23 травня 1919 року за 15 хвилин пішки до набережної можна купити за 47 тисяч доларів.

Вартість житла Сімферополі

У Сімферополі двокімнатну квартиру площею 44 квадратних метри на проспекті Кірова продають за 137 тисяч доларів. Двокімнатну квартиру площею 39 квадратні метри на перетині вулиць Чехова та Севастопольська із закритим двором та на відстані двох хвилин пішки до центру міста з ремонтом можна купити за 74 тисяч доларів.