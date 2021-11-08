У цій статті ми розглянемо актуальні ціни на "квадрати" в Європі та Австралії. А також виокремимо регіони з найдоступнішим житлом. Детальніше – далі.
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Скільки коштує нерухомість в Австралії
Скільки коштує нерухомість в Австралії / Фото Pexels
За останні 12 місяців середня вартість нерухомості у 8 найбільших містах Австралії зросла на 16,8%. Статистика показує, що найбільше подорожчали:
- Канберра – 19,1%
- Хобарт – 17,7%,
- Сідней – 16,8%.
Найбільш стійкими до зростання виявилися:
- Дарвін – 12,8%,
- Аделаїда – 14,2%,
- Мельбурн та Перт –15%.
Найдешевші квадратні метри пропонують північні та південні регіони Австралії. Річний зріз виявив, що вони більш стійкі до інфляції й ця тенденція збережеться у 2022 році.
Якщо ви орієнтуєтеся на густонаселені міста, такі як Сідней, вам доведеться відштовхуватися від суми 1,3 мільйона доларів. У Канберрі середня вартість будинку оцінюється у 934 тисячі доларів. Будинок у Мельбурні коштує приблизно 955 тисяч доларів.
Експерти схильні до того, що тутешня нерухомість – дійсно вигідна інвестиція. У той час, як вартість житла зросла у ціні до рекордних позначок у США та країнах Європи, Австралія лише готується до стрибка цін.
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Скільки коштує нерухомість у Європі
Скільки коштує нерухомість у Європі / Фото Pexels
Тут не все так однозначно, насамперед через рівень інфляції, який не є однорідним у різних країнах регіону. При цьому, експерти зазначають, що між покупкою нерухомості в Європі та Австралії є більше спільного, ніж здається на перший погляд. Так, на обох континентах зафіксовано міста зі процвітаючою економікою та високими цінами на житло.
За даними Statista, найбільше за квадратний метр доведеться заплатити у:
- Монако – 44 522 євро за квадратний метр;
- Великій Британії – 21 179 євро за квадратний метр;
- Швейцарії – 13 280 євро за квадратний метр;
- Франції – 12 796 євро за квадратний метр;
- Австрії – 9 609 євро за квадратний метр;
- Німеччині – 5 907 євро за квадратний метр;
- Іспанії – 4 978 євро за квадратний метр.
Набагато дешевші квадрати пропонує:
- Болгарія – 1000 – 2000 євро за квадратний метр;
- Латвія – 1000 – 1500 євро за квадратний метр;
- Румунія – 1000 – 1500 євро за квадратний метр;
- Україна – 1000 євро за квадратний метр (у сільській місцевості – до 600 євро);
- Албанія – 1000 – 2000 євро за квадратний метр;
- Сербія – 1000 – 1500 євро за квадратний метр;
- Португалія – 500 євро за квадратний метр у сільській місцевості.
Порівнюючи нерухомість обидвох регіонів, важливо опиратися на можливості та цілі. Якщо у вас обмежений бюджет й вам важливий швидкий доступ до обраної країни – вкладіть кошти у нерухомість Європи. Якщо пріоритет – англомовна країна на півдні – Австралія стане найбільш вигідним варіантом.