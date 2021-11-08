В этой статье мы рассмотрим актуальные цены на "квадраты" в Европе и Австралии. А также выделим регионы с самым доступным жильем. Детальнее – дальше.
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Сколько стоит недвижимость в Австралии
Сколько стоит недвижимость в Австралии / Фото Pexels
За последние 12 месяцев средняя стоимость недвижимости в 8 крупнейших городах Австралии выросла на 16,8%. Статистика показывает, что больше всего подорожали:
- Канберра – 19,1%
- Хобарт – 17,7%,
- Сидней – 16,8%.
Наиболее устойчивыми к росту оказались:
- Дарвин – 12,8%,
- Аделаида – 14,2%,
- Мельбурн и Перт – 15%.
Самые дешевые квадратные метры предлагают северные и южные регионы Австралии. Годовой срез обнаружил, что они более устойчивы к инфляции, и эта тенденция сохранится в 2022 году.
Если вы ориентируетесь на густонаселенные города, такие как Сидней, вам придется отталкиваться от суммы 1,3 миллиона долларов. В Канберре средняя стоимость дома оценивается в 934 тысяч долларов. Дом в Мельбурне стоит около 955 тысяч долларов.
Эксперты считают, что здешняя недвижимость – действительно выгодная инвестиция. В то время как стоимость жилья выросла до рекордных отметок в США и странах Европы, Австралия лишь готовится к скачку цен.
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Сколько стоит недвижимость в Европе
Сколько стоит недвижимость в Европе / Фото Pexels
Здесь не все так однозначно, прежде всего из-за уровня инфляции, который не является однородным в разных странах региона. При этом эксперты отмечают, что между покупкой недвижимости в Европе и Австралии больше общего, чем кажется на первый взгляд. Так, на обоих континентах зафиксированы города с процветающей экономикой и высокими ценами на жилье.
По данным Statista, больше всего за квадратный метр придется заплатить в:
- Монако – 44 522 евро за квадратный метр;
- Великобритании – 21 179 евро за квадратный метр;
- Швейцарии – 13 280 евро за квадратный метр;
- Франции – 12 796 евро за квадратный метр;
- Австрии – 9609 евро за квадратный метр;
- Германии – 5 907 евро за квадратный метр;
- Испании – 4978 евро за квадратный метр.
Намного дешевле квадраты предлагает:
- Болгария – 1000 – 2000 евро за квадратный метр;
- Латвия – 1000 – 1500 евро за квадратный метр;
- Румыния – 1000 – 1500 евро за квадратный метр;
- Украина – 1000 евро за квадратный метр (в сельской местности – до 600 евро);
- Албания – 1000 – 2000 евро за квадратный метр;
- Сербия – 1000 – 1500 евро за квадратный метр;
- Португалия – 500 евро за квадратный метр в сельской местности.
Сравнивая недвижимость двух регионов, важно опираться на возможности и цели. Если у вас ограниченный бюджет и вам важен быстрый доступ в выбранную страну – вложите средства в недвижимость Европы. Если приоритет – англоязычная страна на юге – Австралия станет наиболее выгодным вариантом.