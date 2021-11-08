Як відрізняються ціни на нерухомість у Європі та Австралії

Якщо ви вирішили інвестувати у закордонну нерухомість, варто ознайомитися з нюансами, цінами та перевагами кожного регіону. Це допоможе ширше оглянути ринок та зрештою зробити правильний вибір.

У цій статті ми розглянемо актуальні ціни на "квадрати" в Європі та Австралії. А також виокремимо регіони з найдоступнішим житлом. Детальніше – далі.

Читайте також Яка пора року найвдаліша для покупки квартири: поради, які допоможуть зекономити

Скільки коштує нерухомість в Австралії

Скільки коштує нерухомість в Австралії / Фото Pexels

За останні 12 місяців середня вартість нерухомості у 8 найбільших містах Австралії зросла на 16,8%. Статистика показує, що найбільше подорожчали:

Канберра – 19,1%

Хобарт – 17,7%,

Сідней – 16,8%.

Найбільш стійкими до зростання виявилися:

Дарвін – 12,8%,

Аделаїда – 14,2%,

Мельбурн та Перт –15%.

Найдешевші квадратні метри пропонують північні та південні регіони Австралії. Річний зріз виявив, що вони більш стійкі до інфляції й ця тенденція збережеться у 2022 році.

Якщо ви орієнтуєтеся на густонаселені міста, такі як Сідней, вам доведеться відштовхуватися від суми 1,3 мільйона доларів. У Канберрі середня вартість будинку оцінюється у 934 тисячі доларів. Будинок у Мельбурні коштує приблизно 955 тисяч доларів.

у 2020 році та сама нерухомість коштувала на 308 тисяч доларів менше.

Експерти схильні до того, що тутешня нерухомість – дійсно вигідна інвестиція. У той час, як вартість житла зросла у ціні до рекордних позначок у США та країнах Європи, Австралія лише готується до стрибка цін.

До теми Інвестиції у сезонну нерухомість: названо найвигідніші напрямки

Скільки коштує нерухомість у Європі

Скільки коштує нерухомість у Європі / Фото Pexels

Тут не все так однозначно, насамперед через рівень інфляції, який не є однорідним у різних країнах регіону. При цьому, експерти зазначають, що між покупкою нерухомості в Європі та Австралії є більше спільного, ніж здається на перший погляд. Так, на обох континентах зафіксовано міста зі процвітаючою економікою та високими цінами на житло.

За даними Statista, найбільше за квадратний метр доведеться заплатити у:

Монако – 44 522 євро за квадратний метр;

Великій Британії – 21 179 євро за квадратний метр;

Швейцарії – 13 280 євро за квадратний метр;

Франції – 12 796 євро за квадратний метр;

Австрії – 9 609 євро за квадратний метр;

Німеччині – 5 907 євро за квадратний метр;

Іспанії – 4 978 євро за квадратний метр.

Набагато дешевші квадрати пропонує:

Болгарія – 1000 – 2000 євро за квадратний метр;

Латвія – 1000 – 1500 євро за квадратний метр;

Румунія – 1000 – 1500 євро за квадратний метр;

Україна – 1000 євро за квадратний метр (у сільській місцевості – до 600 євро);

Албанія – 1000 – 2000 євро за квадратний метр;

Сербія – 1000 – 1500 євро за квадратний метр;

Португалія – 500 євро за квадратний метр у сільській місцевості.

Порівнюючи нерухомість обидвох регіонів, важливо опиратися на можливості та цілі. Якщо у вас обмежений бюджет й вам важливий швидкий доступ до обраної країни – вкладіть кошти у нерухомість Європи. Якщо пріоритет – англомовна країна на півдні – Австралія стане найбільш вигідним варіантом.