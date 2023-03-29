Чи вартий він 50 мільйонів: цей будинок хочуть продати за шалені гроші
Джерело:Entrepreneur
Якщо дозволити собі покупку готової квартири з дизайнерським ремонтом ви не можете, а витрачати гроші на проєкт неохота, завжди є змога дивитись та надихатись унікальними елітними будинками.
З цього лоту ви точно захочете все почерпнути, адже інноваційний будинок у штаті Юта б'є не лише цінові рекорди, а й вражає дизайнерськими рішеннями.
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Як виглядає будинок, вартістю 50 мільйонів
Інноваційні рішення та сучасний дизайн – цей будинок здатен не лише спустошити гаманець, але й покращити якість життя. Елітний "Monitor's Rest" розташований у Парк-Сіті штату Юта.
Так виглядає елітна нерухомість / Фото Entrepreneur
Минулого року нерухомість придбав мільярдер Рассел Вайнер, засновник компанії Rockstar Energy, за 39,6 мільйона доларів. Сьогодні ж вартість будинку оцінюють у 50 мільйонів. Меблі та зручності, які є всередині, точно варті такої суми.
Спальна кімната / Фото Entrepreneur
Одна з 11 ванних кімнат / Фото Entrepreneur
Новий власник претендує на 5486 квадратних метрів житлової площі, яка включає 6 спалень та 11 ванних кімнат. Також у будинку є медіакімната з аудіосистемою Steinway-Lyngdorf і 200-дюймовою системою цифрової кінопроєкції Barco 4k.
Стильний дизайн та інноваційні рішення / Фото Entrepreneur
Кухня сучасного будинку / Фото Entrepreneur
Також розумний будинок оснащений інтелектуальною мережею DARWIN Home Wellness Intelligence від Delos. Ви будете здивовані, але ця система вміє все: регулює освітлення, фільтрує воду та видаляє патогени з повітря, включаючи віруси.
Так виглядає кімната для відпочинку / Фото Entrepreneur
Басейн, який виходить на вулицю / Фото Entrepreneur
У будинку є кімната для боулінгу, зал для волейболу та баскетболу / Фото Entrepreneur
Окрім масажного кабінету та інфрачервоної сауни, також є й інші зручності:
- 60-футовий відкритий басейн з нержавіючої сталі;
- оздоровча спа з тренажерним залом;
- гімалайська соляна кімната;
- холодний глибокий басейн;
- критий спортивний майданчик;
- симулятор гольфу;
- боулінгю.