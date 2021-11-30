Як виглядає та скільки коштує найдорожчий пентхаус України
Джерело:"Сегодня"
Пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні. Про це стало відомо завдяки оголошенню на порталі OLX Нерухомість.
Відомо, що загальна площа дворівневої квартири – 447 квадратних метрів, на яких розкидано 5 спалень. 3 із них – із власними ванними кімнатами. Хоча в оголошенні вказано, що всього у пентхаусі є 8 санвузлів.
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Скільки коштує та як виглядає квартира
Ціна за обʼєкт сягає 7 мільйонів доларів, – повідомляє служба OLX Нерухомість.
Кількість переглядів за місяць – 11 492. При цьому кількість переглядів звичайних оголошень у категорії "Продаж квартир" на вторинному ринку за місяць назбирує не більш ніж 10 тисяч переглядів. Це свідчить про те, що обʼєкт потенційно цікавий українцям.
У оголошенні зазначається, що житло обладнане системою "Розумний дім", має 3 рівні охорони, окрему серверну, спа-зону, власну автономну котельню та систему очищення води. Для порівняння, середня ціна за квартиру з подібними характеристиками (400 – 500 "квадратів" у Печерському районі столиці та кількістю кімнат 5+) складає 2,2 мільйона гривень, що в 3 рази менше за найдорожчу пропозицію на сайті.
За даними OLX Нерухомість, за вартість однієї найдорожчої квартири можна придбати декілька багатокімнатних квартир в Києві на вторинному чи первинному ринку.
Новобудови:
|Клас
|Кількість кімнат
|Ціна в доларах
|Кількість квартир в заданому ціновому діапазоні
|Бізнес
|4+
|310 тисяч
|22
|Комфорт
|4+
|137 138
|51
|Економ
|4+
|127 131
|55
|Еліт
|4+
|660 тисяч
|11
Вторинне житло:
|Тип будинку
|Кількість кімнат
|Ціна в доларах
|Кількість квартир в заданому ціновому діапазоні
|Житловий фонд від 2011 року
|3
|239 500
|29
|Житловий фонд від 2001 – 2010 роки
|3
|170 500
|41
|Совмін
|3
|144 500
|48
|Сталінка
|3
|185 тисяч
|38
|Царский будинок
|3
|215 тисяч
|32
Фото найдорожчої квартири України: