Як виглядає закинутий будинок у Франції, в якому ніхто не жив десятки років
Джерело:Boredpanda
Шукачі пригод та цікавих локацій часто відправляться на пошуки загубленої архітектурної чи культурної спадщини. Іноді вдається віднайти серед природи унікальні історичні артефакти, як-от цей закинутий будинок.
Вдалось віднайти старезну споруду на півдні Франції. Як виглядає будинок, у якому ніхто не жив десятки років, розповідаємо далі.
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Як виглядає будинок, загублений у часі
Кілька сотень років тому у маленькому містечку на півдні Франції з'явився цей маленький фермерський будинок з видатною історією. Належав він видатній родині, яка була відомою далеко за межами регіону. Місцеві не розуміють, чому маєток покинули та як він опинився наодинці у такому занедбаному стані.
Будівля зовні виглядає куди гірше, ніж всередині: фасад добряче постраждав від часу та погодних умов. Всередині ж зберігся унікальний французький стиль з багатьма ужитковими предметами.
Тут і кілька спалень, і їдальня, і вітальня й унікальний посуд та книги. Стеля вже почала руйнуватись, тож природа з кожним роком все міцніше огортає будинок своїми міцними обіймами, що й прирікає його на повне руйнування.