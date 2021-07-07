Як зареєструватися у новобудові в Україні: корисні факти, які варто знати

Реєстрація у новій квартирі – крок, який очікує кожного власника житла у новобудові. Для того щоб все оформити, недостатньо підписати договір та внести кошти.

У першу чергу потрібно, щоб до Державного реєстру речових прав були внесені відомості, які підтвердять, що саме ви є власником об'єкту. Куди для цього необхідно звертатися та що робити, щоб прописатися у новій квартирі, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Реєстрація права власності на квартиру: документи

Для того щоб оформити право власності на житло, необхідно, щоб відповідні дані були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса з повним пакетом документів.

Які документи мають бути:

заява про реєстрацію права власності на квартиру;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

оригінал технічного паспорта на об'єкт нерухомості;

акт прийому – передачі нерухомості;

договір із забудовником (договір купівлі-продажу, інвестиційна угода, договір пайової участі чи інші варіанти співпраці);

квитанція про сплату адміністративного збору (сума збору починається від 215 грн);

інші документи (індивідуально).

У технічному паспорті на житло мають бути всі зміни, які здійснювалися у квартирі. Цей документ розробляє та видає державне комунальне підприємство або приватне бюро технічної інвентаризації (БТІ) виключно за умови наявності в нього спеціального кваліфікаційного сертифіката.

У першу чергу необхідно оформити право власності на квартиру / Фото riel

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Подача документів

Коли пакет буде зібрано, власник повинен звернутися до державного реєстратора або нотаріуса. Він ухвалює рішення про реєстрацію права на нерухомість та вносить відповідний запис до Державного реєстру. Після цього потрібно отримати виписку з реєстру про те, що нерухомість належить саме вам.

Що таке витяг із Державного реєстру речових прав Документ, який дозволяє встановити правовий статус об'єкту нерухомості. Зокрема, у виписці вказана вся інформація про власника нерухомості та про саму квартиру. Витяг можна отримати в місцевих органах самоврядування.

Відмовити у реєстрації права власності можуть у разі відсутності якогось документу. Тому рекомендується заздалегідь підготувати повний пакет.

Власник повинен отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно / Фото riel

Як зареєструватися у квартирі: умови та терміни

Для того щоб прописати у житлі членів сім'ї, знадобляться наступні документи:

копії паспорта та ІПН;

оригінал квитанції про оплату судового збору;

виписка з Держреєстру речових прав на нерухоме майно;

довідка про склад сім’ї.

Як уникнути проблем

Дитину реєструють за місцем прописки одного з батьків без обов'язкової згоди власника житла. Для того щоб зареєструвати дитину у новій квартирі,заява; свідоцтво про народження дитини (оригінал і копія); квитанція про сплату адміністративного збору; оригінал і копія паспорта одного з батьків – власника житла.

Під час оформлення документів із забудовником, можуть виникати доволі серйозні труднощі. Зокрема, йдеться про проблеми з дозвільною документацією на будівництво, відкриті судові справи за фактом ведення будівництва, наявність боргів тощо. Для того щоб уникнути подібних ситуацій, важливо вибрати правильного та надійного забудовника.

Корпорація Нерухомості РІЕЛ – не лише гарантія стабільності, але й забудовник, який допомагає з оформленням угоди та реєстрацією у квартирі в Києві та Львові. Щоб дізнатися детальніше, звертайтеся до представників компанії, які з радістю проконсультують вас та нададуть усю необхідну інформацію.