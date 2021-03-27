Для того щоб житло було затишним і комфортним, необхідно правильно підібрати стиль і колірну гамму. Також важливим моментом є освітлення.

Як візуально зробити квартиру просторішою – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Найрадикальніший і найбільш робочий спосіб – грамотне перепланування! Можна об'єднати кухню/вітальню/лоджію – це прийом, який завжди добре працює. Менше стін – більше світла і простору,

– зазначила Морозова.

Прийоми для розширення простору

"Друге освітлення" у приміщеннях, де немає прямого доступу світла. За словами дизайнерки інтер'єру, це можуть бути скляні двері укоридор або розсувні скляні перегородки.

приміщеннях, де немає прямого доступу світла. За словами дизайнерки інтер'єру, це можуть бути скляні двері укоридор або розсувні скляні перегородки. Дзеркала навпроти вікон допоможуть впустити світло у приміщення.

Дзеркало допоможе зробити квартиру світлішою / Фото pinterest

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Укоси вікон у білому кольорі. Морозова уточнила, що також на користь піде світле оздоблення – воно зробить приміщення більш світлим.

Світлі стіни зроблять приміщення більш просторим / Фото pinterest

Позбавтеся нарешті від непотрібних речей і нехай вас оточує тільки те, що дійсно важливо, потрібно і радує,

​– резюмувала Вікторія Морозова.

Правильне освітлення зробить житло світлим і просторим​ / Фото pinterest