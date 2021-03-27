Як зробити квартиру просторою і світлою: секрети від дизайнерки інтер'єру
Для того щоб житло було затишним і комфортним, необхідно правильно підібрати стиль і колірну гамму. Також важливим моментом є освітлення.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Як візуально зробити квартиру просторішою – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Найрадикальніший і найбільш робочий спосіб – грамотне перепланування! Можна об'єднати кухню/вітальню/лоджію – це прийом, який завжди добре працює. Менше стін – більше світла і простору,
– зазначила Морозова.
Прийоми для розширення простору
- "Друге освітлення" у приміщеннях, де немає прямого доступу світла. За словами дизайнерки інтер'єру, це можуть бути скляні двері укоридор або розсувні скляні перегородки.
- Дзеркала навпроти вікон допоможуть впустити світло у приміщення.
Дзеркало допоможе зробити квартиру світлішою / Фото pinterest
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- Укоси вікон у білому кольорі. Морозова уточнила, що також на користь піде світле оздоблення – воно зробить приміщення більш світлим.
Світлі стіни зроблять приміщення більш просторим / Фото pinterest
Позбавтеся нарешті від непотрібних речей і нехай вас оточує тільки те, що дійсно важливо, потрібно і радує,
– резюмувала Вікторія Морозова.
Правильне освітлення зробить житло світлим і просторим / Фото pinterest
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