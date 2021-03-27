Для того чтобы жилье было уютным и комфортным, необходимо правильно подобрать стиль и цветовую гамму. Также важным моментом является освещение.

Как визуально сделать квартиру просторнее – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Самый радикальный и самый рабочий способ – грамотная перепланировка! Можно объединить кухню/гостиную/лоджию – это прием, который всегда хорошо работает. Меньше стен – больше света и пространства,

– отметила Морозова.

Приемы для расширения пространства

"Второе освещение" в помещениях, где нет прямого доступа света. По словам дизайнера интерьера, это могут быть стеклянные двери в коридор или раздвижные стеклянные перегородки.

в помещениях, где нет прямого доступа света. По словам дизайнера интерьера, это могут быть стеклянные двери в коридор или раздвижные стеклянные перегородки. Зеркала напротив окон помогут впустить свет в помещение.

Зеркало поможет сделать квартиру светлее / Фото pinterest

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Откосы окон в белом цвете. Морозова уточнила, что также на пользу пойдет светлая отделка – она сделает помещение более светлым.

Светлые стены сделают помещение более просторным / Фото pinterest

Избавьтесь наконец от ненужных вещей и пусть вас окружает только то, что действительно важно, нужно и радует,

​– резюмировала Виктория Морозова.

Правильное освещение сделает жилье светлым и просторным / Фото pinterest