Как сделать квартиру просторной и светлой: секреты от дизайнера интерьера
Для того чтобы жилье было уютным и комфортным, необходимо правильно подобрать стиль и цветовую гамму. Также важным моментом является освещение.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Как визуально сделать квартиру просторнее – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Самый радикальный и самый рабочий способ – грамотная перепланировка! Можно объединить кухню/гостиную/лоджию – это прием, который всегда хорошо работает. Меньше стен – больше света и пространства,
– отметила Морозова.
Приемы для расширения пространства
- "Второе освещение" в помещениях, где нет прямого доступа света. По словам дизайнера интерьера, это могут быть стеклянные двери в коридор или раздвижные стеклянные перегородки.
- Зеркала напротив окон помогут впустить свет в помещение.
Зеркало поможет сделать квартиру светлее / Фото pinterest
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- Откосы окон в белом цвете. Морозова уточнила, что также на пользу пойдет светлая отделка – она сделает помещение более светлым.
Светлые стены сделают помещение более просторным / Фото pinterest
Избавьтесь наконец от ненужных вещей и пусть вас окружает только то, что действительно важно, нужно и радует,
– резюмировала Виктория Морозова.
Правильное освещение сделает жилье светлым и просторным / Фото pinterest
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