Маленька кухня – не проблема: як зробити її зручною

Не всі можуть дозволити собі широке планування та просторі кімнати, тож доводиться максимально вміщати головне у своїй квадратурі.

Кухня – це місце для приготування їжі, зберігання продуктів та сімейних обідів. Тож для кожної діяльності треба знайти тут місце. Як ефективно економити простір та створити комфортний дизайн, ділимось далі.

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Як планувати маленьку кухню

Техніка

Чимало місця на кухні займає побутова техніка, тож ваше завдання максимально зменшити її кількість та розмір, але не позбавити себе важливих агрегатів. Саме для цього й підійдуть багатофункціональні прилади. Зокрема практичною у використанні буде духова шафа, яка має функції мікрохвильової печі. Як краще розміщувати прилади, ми розповідали тут.



Обирайте компактну багатофункціональну техніку / Фото Pexels

Обідній стіл

Рекомендуємо відмовитись від повноцінного обіднього столу, якщо місце в кімнаті обмежене. Часто помістити розлогий стіл зі стільцями на маленькій кухні означає лиш порушити гармонію та перенавантажити дизайн. Саме тому варто подумати над альтернативами. Наприклад, розкладною стільницею чи барною стійкою. Облаштувати обідню зону можна і на підвіконні.



Замість столу можна зробити барну стійку / Фото Pexels



Стильна ідея з барною стійкою / Фото Pexels

Гарнітур

Якщо на широкий та місткий гарнітур немає місця, варто робити його максимально високим. Це дозволить отримати додатковий простір для зберігання та позбавить проблеми складного прибирання поверхонь на кухні. Антресольна кухня – це чудове рішення не лише для власників маленької площі. Високі полиці можна використовувати для предметів, які потрібні на кухні, але використовуються рідко. Так вони будуть під рукою, але не заважатимуть під час щоденного приготування їжі.