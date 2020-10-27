Коли наближається ремонт у квартирі або будинку, кожен з нас мріє, щоб цей процес пройшов максимально легко, спокійно і швидко.

Про те, щоб спростити ремонт і зробити процес максимально зручним, подбала ТМ Kolorit, яка є лідером ринку фарб, розповідає Нерухомість 24.

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Компанія Kolorit надає максимально зручний сервіс і безліч послуг, завдяки яким клієнт може зробити не тільки правильний вибір, але і полегшити процес ремонту.

Розглянемо кожну з послуг більш детально:

Професійні консультації

Рекомендації фахівців Kolorit допомагають не лише правильно підібрати матеріали, але і не купувати зайвого та не забути нічого важливого. Консультант завжди підкаже, як вчинити саме у вашому випадку, і які матеріали потрібні саме вам, щоб ремонт пройшов максимально просто і гладко. Уточнивши особливості приміщення, він підбере для вас ті продукти, які зможуть вирішити проблему або запобігти її появу.

Фахівці Kolorit постійно проходять навчання і підвищують свою кваліфікацію для того, щоб надавати консультації на вищому рівні і для кожної окремої задачі.​

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Ці зразки створені для того, щоб показати споживачу, як буде виглядати фарба, яка у неї ступінь блиску, а також передати тактильні відчуття. Таким чином ви легко зможете зрозуміти, яка фарба необхідна.

Kolorit піклується про своїх клієнтів, тому надає підтримку на кожному етапі / Фото Kolorit

Палітра кольорів

Для кожного продукту існує різна палітра. Це зроблено для того, щоб споживач зміг підібрати потрібний відтінок. Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 кольорів, і сумісні з найбільш затребуваними палітрами.

У фірмових магазинах Kolorit можна побачити найбільшу кількість палітр, які зможуть розбудити вашу фантазію і вибрати для свого будинку той самий відтінок.

Всі відтінки передаються з високою точністю – ви можете бути впевнені, що всі банки будуть затоновані в ідентичні кольори, які завдяки якісним тонувальним пастам надовго збережуть свою стійкість. У Kolorit є палітри, створені спеціально для інтер'єрів, палітри для меблів, для дерева.

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Унікальний сервіс, якого більше ніде немає

Крім вищезгаданої допомоги, Kolorit у мережі фірмових магазинів Color Studio Tikkurila, де продається продукція ТМ, надає ряд послуг, які ви не знайдете в жодній іншій компанії.

Виїзні консультації та індивідуальний менеджер

Ця послуга стане знахідкою для тих, у кого великий об'єкт і немає можливості самостійно підібрати потрібні продукти. Менеджери Kolorit приїжджають прямо до вас і разом ви підбираєте необхідні матеріали.

Дизайнерський стіл

Чи знаєте ви, що один і той же відтінок буде абсолютно по-різному виглядати залежно від виду і типу освітлення: при денному світлі усі кольори стають холоднішими, ніж, наприклад, при теплому. На колір також впливають і інші фактори, такі як кількість вікон у приміщенні, наявність другого світла та ін. У мережі фірмових магазинів Kolorit є спеціальний дизайнерський стіл, де ви зможете подивитися, як обраний вами відтінок буде виглядати під різними типами освітлення. Цей момент дуже важливий, адже фінально на стіні колір може погано поєднуватися з меблями або віддавати непотрібною жовтизною і т.д.

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Замовлення викрасів

Нова послуга у магазинах Kolorit. Перед покупкою фарби, клієнти часто не можуть вибрати з декількох відтінків – який буде найкраще виглядати в інтер'єрі, чи буде поєднуватися з підлогою / меблями і т.д. Тому Kolorit надає можливість перед покупкою замовити викраси кольорів, які сподобалися (маленькі баночки, затоновані у потрібні кольори для самостійного нанесення). Також фахівці можуть зробити для вас викраси на спеціальному матеріалі, який зручно "приміряти на стіні", і подивитися, як той чи інший відтінок грає в інтер'єрі. Так ви на 100% будете впевнені в правильності свого вибору.

Color Studio Tikkurila Мережа магазинів лакофарбової продукції з високим рівнем сервісу: професійні консультації, підбір кольору з використанням передових технологій, виїзні консультації, замовлення викрасів і безкоштовна доставка – те, що вигідно відрізняє дану мережу від магазинів-аналогів. Мають 22 магазини по всій Україні. У них представлені такі бренди лакофарбової продукції як: Tikkurila, Kolorit, Farbmann, а також малярські інструменти: Anza і Tesa.

Безкоштовна доставка

При замовленні у фірмових магазинах Kolorit ви зможете зекономити свій час і гроші на інші завдання, а логісти компанії організують доставку у будь-яку точку України в найкоротші терміни.

Вибираючи Kolorit, ви отримуєте не просто фарби, але і повний супровід від А до Я / Фото Kolorit

Замовлення на сайті

Багато хто ще не звик до покупок таких продуктів, як фарба, онлайн, але Kolorit максимально полегшив цей процес. Користуючись сервісами компанії, замовлення онлайн стало зручним і простим способом, який полегшить ремонт – ви можете вибрати колір і продукт на сайті (або через онлайн-консультацію), викрати обраних кольорів, і замовити продукти з доставкою додому.

Ми раді, що можемо надавати такий сервіс, і віримо, що персональний підхід – це наше майбутнє! – з гордістю заявляють в Kolorit.

Сервіс Kolorit – унікальний і продуманий максимально детально з турботою про своїх клієнтів. Це те, чого ви не знайдете в жодній компанії. Тепер ремонт стає простим, як 1, 2, 3.