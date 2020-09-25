Компанія Kolorit запустила акцію національного масштабу, в якій кожен покупець може виграти 100 тисяч гривень на побутову техніку.

Проєкт, що реалізується спільно з партнером – мережею магазинів Comfy, покликаний максимально полегшити ремонт у квартирах і будинках.

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Деталі

Акція проводиться e період з 16 вересня по 15 листопада 2020 року. У ній щомісяця серед покупців фарб Kolorit розігрується 100 тисяч гривень на побутову техніку в мережі Comfy.

Мета

Компанія Kolorit піклується про своїх клієнтів і надає можливість не лише максимально полегшити ремонт квартири або будинку, але і перетворити цей процес на задоволення, адже після фарбування стін йде покупка необхідної побутової техніки. Тому 100 тисяч гривень на товари в мережі Comfy стануть прекрасним подарунком для будь-якого клієнта Kolorit.

Акція триватиме до 15 листопада / Фото kolorit

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Умови

Клієнт купує фарби Kolorit лінійки Home – Legenda, Dynasty, Idol, Family, History або Argentic – об'ємом 4,5 і/або 9 л (шукайте продукцію з акційним стікером). Покупець стирає захисне поле на акцизному стікері на банці, дізнається свій секретний код і реєструє його у Viber-боті. Після цього споживач стає учасником розіграшу 100 тисяч гривень на покупку побутової техніки у мережі Comfy, який відбудеться 15 жовтня і 16 листопада на офіційних сторінках Kolorit у Facebook і Instagram. Важливо – одна людина може взяти участь в акції лише 1 раз.

З офіційними правилами акції можна ознайомитися тут.

Виграти 100 тисяч гривень може кожен покупець​ / Фото kolorit

Переваги фарби Kolorit

Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:

під час нанесення не з'являються бризки і піна;

фарба добре розрівнюється по поверхні;

завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.

Фарби Kolorit тонуються за найекологічнішою системою Avatint Tikkurila, що нараховує більше 50 000 (!) кольорів. Всі відтінки передаються з високою точністю і ідеально підходять для фарбування житлових приміщень, дитячих кімнат, шкіл і лікарень. Фарби Kolorit – багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості". Фарби Kolorit мають екомаркування "Жива Планета", а також сертифікат гіпоалергенності. У Kolorit – своє виробництво і лабораторія, яка строго контролює якість на кожному етапі виробництва.

Kolorit – матеріали для малярних робіт від А до Я / Фото Kolorit, Facebook

Яку фарбу вибрати для ремонту У інтер'єрній фарбі варто звернути увагу на лінійку Home – це коли краще, що може бути в фарбах, зібрано в 1 місці. Лінійка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Також є спеціальний продукт – Kolorit Argentic – фарба, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, садки, школи). Kolorit Family – ультрабіла фінішна фарба для стелі. Приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Kolorit Legenda – Флагман бренду. Глибокоматова фінішна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється особливою витонченістю і гладкістю покриття. Kolorit Idol – матова фінішна фарба з протипліснявим компонентом. Захистить стіни ваших кімнат від появи цвілі і грибка. Kolorit Dynasty – створить елегантне шовковисто-матове покриття стін у вашому домі. А стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять кімнати ще й практичними. Kolorit History – найпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Kolorit Argentic – інноваційна матова антимікробна фарба з наносріблом. Захистить стіни вашого будинку від розмноження патогенних мікроорганізмів. Особливо стійка до миття дезинфікуючими засобами.

Фарби Kolorit відрізняються бездоганною якістю​ / Фото kolorit