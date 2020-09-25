100 тисяч гривень щомісяця: лідер ринку фарб запустив безпрецедентну акцію
Компанія Kolorit запустила акцію національного масштабу, в якій кожен покупець може виграти 100 тисяч гривень на побутову техніку.
Проєкт, що реалізується спільно з партнером – мережею магазинів Comfy, покликаний максимально полегшити ремонт у квартирах і будинках.
Цікаво Фарба для ремонту і алергія: як уникнути неприємностей
Деталі
Акція проводиться e період з 16 вересня по 15 листопада 2020 року. У ній щомісяця серед покупців фарб Kolorit розігрується 100 тисяч гривень на побутову техніку в мережі Comfy.
Мета
Компанія Kolorit піклується про своїх клієнтів і надає можливість не лише максимально полегшити ремонт квартири або будинку, але і перетворити цей процес на задоволення, адже після фарбування стін йде покупка необхідної побутової техніки. Тому 100 тисяч гривень на товари в мережі Comfy стануть прекрасним подарунком для будь-якого клієнта Kolorit.
Акція триватиме до 15 листопада / Фото kolorit
Читайте Безпека – понад усе: що перевірити перед покупкою фарби для ремонту
Умови
- Клієнт купує фарби Kolorit лінійки Home – Legenda, Dynasty, Idol, Family, History або Argentic – об'ємом 4,5 і/або 9 л (шукайте продукцію з акційним стікером).
- Покупець стирає захисне поле на акцизному стікері на банці, дізнається свій секретний код і реєструє його у Viber-боті.
- Після цього споживач стає учасником розіграшу 100 тисяч гривень на покупку побутової техніки у мережі Comfy, який відбудеться 15 жовтня і 16 листопада на офіційних сторінках Kolorit у Facebook і Instagram.
- Важливо – одна людина може взяти участь в акції лише 1 раз.
Виграти 100 тисяч гривень може кожен покупець / Фото kolorit
Переваги фарби Kolorit
Kolorit – це матеріали для всього спектру малярних робіт: від підготовки до фінішу на будь-яких поверхнях. Вони ідеально взаємодіють один з одним, роблячи процес ремонту легким і зручним:
- під час нанесення не з'являються бризки і піна;
- фарба добре розрівнюється по поверхні;
- завдяки в'язкості матеріалу ви контролюєте його нанесення і роботу з інструментом.
Kolorit – матеріали для малярних робіт від А до Я / Фото Kolorit, Facebook
Фарби Kolorit відрізняються бездоганною якістю / Фото kolorit